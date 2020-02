Halsey: el pop, ante el dilema de no sonar todo igual

Fuente: LA NACION

Franco Varise
6 de febrero de 2020

Maniac: "Ashley", "Clementine", "Graveyard", "You Should Be Sad", "Forever (is a long time)", "Dominic's Interlude", "I Hate Everybody", "3am", "Without me", entre otros / Nuestra opinión: regular.

Dentro del universo del pop para adolescentes se produjo un sismo llamado Billie Eilish. Pero no todas las figuras de ese segmento parecerían haberlo registrado y aún sostienen una forma de producción que ahora suena un tanto obsoleta. El caso de Halsey con Manic podría entrar en esa categoría. Canciones livianas con esquemas de estrofas y estribillos arriba con un rango de voz que cuesta distinguir del resto de la manada. En su tercer disco, la cantante de Nueva Jersey (o sus productores) busca por los mismos senderos que empezó a transitar en 2015 con Badlands. Si no hubiera ocurrido Billie Eilish, quizá podrían haberse destacado con algunas canciones, como "3am", de tónica más visceral y con instrumentos que suenan humanos, o con "Finally// Beautiful stranger", donde muestra un rango vocal de mayor profundidad y natural. El caso de Halsey, según su corta biografía, posee sus aristas, porque la artista tuvo algunos puntos de contacto con cierto ambiente indie. Eso parece haber quedado en el pasado, porque Maniac muestra fórmulas tras fórmulas a la hora de estructurar las canciones. Las letras, quizá lo mejor del álbum, cubren el crisol bastante típico de ansiedades modernas. El problema, no solo en su caso, es que la música no acompaña esas emociones.