Así quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Menos de 24 horas después de completarse el ingreso de los 28 participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), los hermanitos tuvieron que dirigirse al confesionario para votar por primera vez y conformar la placa de cara a la eliminación, que esta vez no será el domingo, sino el lunes.

Para esta ocasión, Santiago del Moro sorprendió al adelantar cómo será el formato de eliminación para esta primera semana: “Ellos van a votar y la placa se divide en dos. Van a ir siete, mínimo, a placa. Las primeras 24 horas, es decir, del miércoles al jueves, es voto positivo. Los que más votos tengan el jueves bajan de placa y ahí, en ese momento, instantáneamente la placa se hace negativa. Y pasan todos a placa negativa rumbo a la gala de eliminación del lunes”. También informó que los participantes no van a estar al tanto de esto, por lo que la casa se llenará de especulaciones. Así, Telefe optó por innovar desde el arranque y el público deberá adaptarse a este flamante sistema.

Por primera y única vez, votaron los 28 participantes originales de Gran Hermano Generación Dorada

Para este miércoles 25 de febrero, es decir la primera gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada, los participantes estuvieron divididos a la hora de ir a votar, ya que algunos fueron convocados para hacerlo durante el día y esto se mostró en la gala nocturna como una grabación, mientras que otros tuvieron que ir al confesionario en vivo. El orden de ingreso y las nominaciones fueron las siguientes:

Daniela de Lucía: 2 a Carmiña y 1 a Manu .

y . Andrea del Boca: 2 a Carmiña y 1 a Zilli .

y . Yisela “Yipio” Pintos: 2 a Carmiña y 1 a Pincoya .

y . Emanuel Di Gioia: 2 a Brian y 1 a Zilli .

y . Carmiña Masi (espontánea): 3 a Brian y 2 a Emanuel .

y . Tomy Riguera: 2 a Emanuel y 1 a Carmiña .

y . Cinzia Francischiello: 2 a Manu y 1 a Lucero .

y . Manuel “Manu” Ibero: 2 a Pincoya y 1 a Cinzia .

y . Martín Rodríguez: 2 a Carmiña y 1 a Pincoya .

y . Jennifer “Pincoya” Torres: 2 a Martín y 1 a Nick .

y . Divina Gloria: 2 a Carmiña y 1 a Sol .

y . Catalina “Titi” Tcherkaski: 2 a Eduardo y 1 a Carmiña .

y . Franco Zunino: 2 a Carmiña y 1 a Mavinga .

y . Lolo Poggio: 2 a Carmiña y 1 a Zunino .

y . Kennys Palacios: 2 a Lucero y 1 a Carmiña .

y . Nicolás “Nick” Sícaro: 2 a Carmiña y 1 a Pincoya .

y . Nazareno Pompei: 2 a Carmiña y 1 a Lucero .

y . Lola Tomaszeusky: 2 a Carmiña y 1 a Lucero .

y . Gabriel Lucero: 2 a Zilli y 1 a Nazareno .

y . Luana Fernández: 2 a Carmiña y 1 a Juanicar .

y . Eduardo Carrera: 2 a Carmiña y 1 a Zilli .

y . Danelik Galazan: 2 a Divina y 1 a Yipio .

y . Brian Sarmiento: 2 a Emanuel y 1 a Lola .

y . Solange “Sol” Abraham: 2 a Carmiña y 1 a Titi .

y . Yanina Zilli: 2 a Sol y 1 a Emanuel .

y . Jenny Mavinga: 2 a Sol y 1 a Carmiña .

y . Juani “Juanicar” Caruso: 2 a Manu y 1 a Martín .

y . Franco Poggio: 2 a Manu y 1 a Carmiña.

De esta manera, la placa quedó conformada con ocho nominados: Carmiña Masi (31), Emanuel Di Gioia (7), Manuel “Manu” Ibero (7), Brian Sarmiento (5), Jennifer “Pincoya” Torres (5), Gabriel Lucero (5), Yanina Zilli (5) y Solange “Sol” Abraham (5).

La primera placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada quedó con ocho participantes Captura Telefe

Los que se salvaron fueron Martín Rodríguez (3), Eduardo Carrera (2), Divina Gloria (2), Cinzia Francischiello (1), Nicolás “Nick” Sícaro (1), Jenny Mavinga (1), Franco Zunino (1), Nazareno Pompei (1), Juani “Juanicar” Caruso (1), Lola Tomaszeusky (1), Catalina “Titi” Tcherkaski (1) y Yisela “Yipio” Pintos (1).

Ahora resta esperar 24 horas para saber cuáles son los nominados con más apoyo, que saldrán inmediatamente de placa, y quienes quedan de cara a la eliminación del próximo lunes.