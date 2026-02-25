Luis Landriscina y Betty: un amor para toda la vida

Luis Landriscina tuvo un gran amor en toda su vida y todavía sigue con ella después de 63 años de matrimonio más otros seis de novios. Su estilo sencillo y pícaro, y su arte de contar historias, enamoraron a Guadalupe Mancebo, a quien todos llaman Betty, en su Chaco natal. Se conocieron en Villa Ángela, adonde él se mudó siendo apenas un niño desde Colonia Baranda. Landriscina tenía 22 meses cuando su mamá murió al dar a luz a su hermano Nicolás, por lo cual lo criaron sus padrinos que residían en un pueblo vecino.

La primera vez que se vieron, Betty tenía 12 años y Landriscina, 17. Pero pasó mucho tiempo antes de que revelaran sus sentimientos. Primero fueron amigos y compartieron con inocencia la infancia y adolescencia. Alguna vez él contó que, por entonces, le decía: “Algún día te voy a pedir que seas mi mujer”.

Ni la distancia pudo separarlos

Luis Landriscina con su mujer y sus dos hijos en un paraje rural

Los primeros encuentros fueron en la parroquia del pueblo, donde pasaban algunas tardes y los fines de semana. Con el tiempo, el vínculo creció sin que se dieran cuenta. Recién cuando ella cumplió 15 le pusieron nombre a esa relación y empezaron el noviazgo. Fue tímido en sus comienzos, con cartas perfumadas, flores y sueños compartidos. Casi en secreto.

El servicio militar que debió hacer Landriscina los separó por casi un año, pero lejos de distanciarlos, los unió. Las cartas fueron más frecuentes y los sueños más atrevidos. Cuando él volvió, decidieron hablar con las familias y fijaron la fecha de boda. Se casaron en 1962. Pronto nació su primer hijo, Gerardo Dino, y a los pocos años llegó Fabio Adrián. “El 6 de julio cumplimos 60 años de casados y el 29 de octubre 66 de novios”, contó él en una entrevista en 2022.

Hasta el fin del mundo

Luis Landriscina y su esposa Betty junto al expresidente uruguayo Pepe Mujica y su esposa, Lucía Topolansky

Landriscina todavía no soñaba con ser humorista, pero despuntaba el vicio en la pulpería que decidieron abrir en Villa Ángela y durante años fue el sostén de la familia. Betty acompañó el crecimiento profesional de su marido en silencio, pero siempre firme y acompañándolo en las giras cuando era posible. Cuando se mudaron a Buenos Aires por cuestiones de trabajo, se vino la familia entera, claro. Y cuando él decidió retirarse, ella también estuvo de acuerdo. Sin embargo, no aceptó que volviera a los escenarios hace dos años cuando lo invitaron a hacer algunos especiales en televisión. “Mi mujer no está de acuerdo. Y si mi mujer no está de acuerdo, yo no me subo”, aseguraba por entonces. Es que Betty sabía que la salud de Landiscina estaba frágil luego de algunas intervenciones quirúrgicas y una larga internación en la Fundación Favaloro.

De perfil bajo, Landiscina habló poco de su vida privada a lo largo de su carrera. Pero alguna vez reveló los miedos de la pareja: “El temor íntimo de los dos es quién se va a ir primero porque le va a faltar esa mano... Porque más que matrimonio, somos compañeros”, expresó con la certeza de quien sabe que están hechos el uno para el otro. Y en otra oportunidad dijo: “Fue la madre perfecta para mis hijos; la esposa que siempre me acompañó”.

Luis Landriscina y su familia

Más que un matrimonio

Jamás hicieron un escándalo de su vida íntima ni dieron que hablar. Seguramente han tenido sus diferencias, como cualquier matrimonio, pero siempre se mostraron unidos. Y Landriscina siempre dejó en claro que Betty es el gran pilar de su vida y quien llevó adelante la familia durante sus largas giras por todo el país.

Ella lo conoció cuando él era un simple vecino de pueblo y lo acompañó en sus sueños. La relación no cambió cuando él ganó popularidad. Al contrario, el humorista decía que su casa era su refugio cada vez que volvía de un show.