Christian Petersen vuelve a la televisión: dónde y de qué se tratará su programa

Christian Petersen regresa a la televisión con un especial dedicado a uno de los grandes clásicos de la mesa nacional. Después del grave problema de salud que atravesó a fines del año pasado al subir al volcán Lanín y ya en plena recuperación, el cocinero retomó su agenda laboral y reaparecerá en la pantalla por El Gourmet con un especial sobre La verdad de la milanesa.

“¿De Milán o de Argentina? ¿De pollo o de carne? ¿Con pan rallado tradicional, panko o avena?” El chef se propone responder todas las preguntas en un envío pensado exclusivamente para rendirle homenaje a este plato emblemático, señalan desde la producción del canal.

La emisión podrá verse el viernes 6 de marzo a las 18.30, con repeticiones previstas para el miércoles 11 y el viernes 20 en el mismo horario. La propuesta busca poner en primer plano a uno de los alimentos más representativos del país, con un recorrido que combina historia, técnica y recomendaciones gastronómicas.

No es la primera vez que el canal dedica un espacio a iconos culinarios locales. Anteriormente, hubo especiales sobre los ñoquis del 29 o los sándwiches de miga. En este caso, con la milanesa como plato estrella, la elección de Petersen no es casual, ya que el año pasado el chef publicó un libro específicamente dedicado a este clásico de los bodegones y restaurantes porteños, editado por Catapulta.

A través de las redes sociales, el chef manifestó su entusiasmo por el proyecto. “Muchas gracias El Gourmet. Feliz de recibirlos y muy emocionado sobre nuestro próximo especial: La verdad de la milanesa… en marzo”, escribió en una publicación en Instagram junto a varias imágenes del rodaje.

El cocinero, que desarrolla también una faceta como divulgador gastronómico, compartirá sus conocimientos en cuanto a la selección de ingredientes, tiempos de cocción y acompañamientos ideales. Será una hora de contenido centrado en el origen del plato y sus variantes.

El programa abordará las técnicas de preparación: el tipo de carne, el grosor ideal, el empanado y la fritura o cocción al horno, y explorará de dónde viene la milanesa y cómo se transformó en un símbolo de la cocina argentina, más allá de las discusiones sobre su posible raíz europea. Además, el recorrido incluirá recomendaciones de lugares donde probar distintas versiones, desde restaurantes premium hasta bodegones de barrio.

“Porque la milanesa es atemporal, transversal y democrática. Un lujo cotidiano que atraviesa clases, generaciones y gustos, y que habla de sabores, recuerdos y sensaciones”, señalan los productores del ciclo.

Su recuperación tras los problemas de salud

A fines de enero, Petersen concedió una entrevista a LA NACION, en la que relató los pormenores de su internación de urgencia y la magnitud de la falla multiorgánica que sufrió en su ascenso al volcán Lanín. Según explicó, la descompensación cardíaca se produjo en medio de una travesía que no resultó como esperaba.

“Hay 30 días en los que no sé qué pasó”, confesó, además de recordar que, durante la actividad, comenzó a sentirse incómodo con la situación. “A la mitad de la subida vi que había mucha gente en el cerro y me quise bajar”, contó. “No, mañana yo me vuelvo a casa, dije, porque esto del Lanín no es lo que yo me imaginaba”, rememoró sobre aquella jornada inicial. Y sumó: “Me agarró entonces un ‘me quiero bajar ya’”.

Poco después comenzaron los síntomas físicos más severos. “Me pusieron un suero, me llevaron al hospital. Me ataron y me medicaron”, continuó. Tras el susto y ya recuperado, el chef reconoce que hubo señales previas que no tuvo en cuenta. “Tendría que haberme hecho un chequeo mejor al que me había hecho. Y ahora esto se suma al diagnóstico del Hospital Alemán: en la última tomografía computada apareció que estaba con neumonía”, explicó.

Durante la entrevista también hizo autocrítica respecto de su estilo de vida. “Yo soy manija, al trabajo, al deporte, a hacer cosas de más. Me di cuenta de que trabajo demasiado, que si tengo algo malo es que no puedo dejar de trabajar, pero me estoy tomando los sábados y los domingos de descanso. Trabajo menos y más tranquilo”, aseguró.