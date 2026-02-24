MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo una noche cargada. Con una despedida que nadie quería enfrentar y un entrecruce con el inicio de Gran Hermano, el jurado seleccionó a Andy Chango como el nuevo eliminado de la noche.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Wanda Nara junto al jurado de MasterChef Celebrity 2025 Instagram

Quién se fue de MasterChef ayer, lunes 23 de febrero

Después de un domingo muy emotivo con la partida de Susana Roccasalvo, el lunes, con el comienzo de Gran Hermano, parecía que iba a ser un programa tranquilo. Este no fue el caso. “No puedo creer que alguien se va, que es la segunda eliminación de la semana”, comenzó Wanda Nara el programa y, cuando los participantes levantaron las cajas, se encontrarn con más cajas, al estilo de las muñecas rusas, con capas.

Antes de que comiencen a cocinar carne de wagyu, Wanda Nara comentó que, por el comienzo de Gran Hermano, había un teléfono instalado en el piso y que en cualquier momento podía sonar, porque esperaban sorpresas. Y así fue, cada algunos minutos llamaban al teléfono y alguien atendía por distintas prendas, como quedarse parado en el lugar dos minutos sin moverse.

Cómo empezó MasterChef

Después de las devoluciones, los jurados dieron la noticia que nadie quería escuchar: el eliminado.

Para el final de la gala, pasaron al frente Andy Chango, La Joaqui y Chino Leunis. Los jueces, con timidez, se tomaron su tiempo para decir el nombre: Andy Chango. “¡No!“, se escuchó de algunos participantes.

Con un silencio sospechoso, donde la tristeza se mezcló con el miedo, distintos participantes se acercaron a despedirse de Andy. Los jurados destacaron su humor, su “acidez” y le agradecieron por su tiempo en el programa. En un posteo de Instagram del programa, Momi Giardina, la compañera del show de Andy, comentó: “Qué ser del bien”.

El comentario de Momi por la eliminación de Andy Chango

Taciturno y sin otro chiste que compartir, Andy Chango dijo adiós a su manera, resistiendo las lágrimas, y se retiró del programa.

Así se despidió Andy Chango

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Andy Chango , músico, fue el último eliminado.

, músico, fue el último eliminado. Susana Roccasalvo , periodista, fue la anteúltima eliminada.

, periodista, fue la anteúltima eliminada. Miguel Ángel Rodríguez , actor, fue el antepenúltimo eliminado.

, actor, fue el antepenúltimo eliminado. Rusherking , cantante, fue el décimo tercer eliminado.

, cantante, fue el décimo tercer eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias ―que justo había sido eliminada la semana anterior―, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entrará en la competencia.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

Todo lo que hay que saber para ver en vivo MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 21.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.