El productor que pagó US$250 mil para usar un tema de The Beatles en su serie

Es prácticamente un hecho en la industria del cine y la televisión que una buena película o serie, si aspira a la excelencia, debe contener casi como un requisito indispensable una regia banda sonora. Pero a veces, por una cuestión de derechos, musicalizar escenas puede resultar económicamente muy costoso. Es lo que pasó con una de las ficciones televisivas más prestigiosas de los últimos tiempos cuando su creador y productor quiso incluir en uno de los episodios un tema nada menos que The Beatles. Para ello tuvo que desembolsar una verdadera fortuna.

El productor del que se habla en este caso es Matthew Weiner, el ideólogo de la serie a la que quiso musicalizar con una canción de los cuatro de Liverpool: la multipremiada y emblemática Mad Men. La ficción transcurre en la década de los ‘60, que es el período en que Los Beatles deslumbraron al mundo con sus temas musicales, y marcaron el rumbo de la música para siempre.

Por esos motivos, Weiner pensó que ese legendario conjunto musical inglés no podía estar ausente en la historia que él quería narrar, la de un grupo de ejecutivos de una agencia de publicidad exitosa de Nueva York. Fue así que eligió incorporar a una de las escenas de la quinta temporada el tema Tomorrow Never Knows, correspondiente al álbum “Revolver”, publicado en 1966.

La canción "Tomorrow Never Knows" de The Beatles, cierra un capítulo de la 5ta. temporada de Mad Men

El gran problema fue que Lionsgate, la productora a cargo de la serie que originalmente salió por la cadena AMC, tuvo que negociar duramente para poder obtener los derechos de esa canción. Y no fue nada fácil. Pero según el propio Weiner, el problema para obtener esa gema de The Beatles no fue tanto monetario como de otra índole. “Ellos están preocupados por su legado y por su impacto artístico”.

En otras palabras, los custodios de la herencia de Los Beatles estaban preocupados porque la obra del cuarteto no apareciera en productos que no estuvieran a la altura. En ese sentido, Weiner contó en una entrevista al New York Times que tuvo que enseñar a Apple Corps, la corporación creada en 1968 que se ocupa de resguardar los intereses artísticos y personales de Los Beatles, “el arco argumental y páginas del guion”. “Fue muy duro, tuve que escribir la escena de modo que valiera la pena para esta increíble oportunidad”, agregó.

Matthew Weiner, creador de Mad Men, contó que llegar a conseguir los derechos de "Tomorrow Never Knows" fue algo "muy duro"

Pero luego de años de espera y de este tipo de negociaciones, en 2012 finalmente Weiner pudo cumplir su añorado deseo. Fue cuando Lionsgate le pagó 250.000 dólares a Apple Corps por los derechos y el usufructo de Tomorrow Never Knows.

Y fue en el mismo año cuando se estrenó en los Estados Unidos el capítulo en el que se puede escuchar la canción que tanto costó conseguir. Es en el episodio ocho de la quinta temporada de la serie, titulado Lady Lazarus. Es el mismísimo Don Drapier, personaje principal de la serie, interpretado por John Hamm, el encargado de poner a sonar el disco de The Beatles para disfrutar del tema mientras se sienta en un sofá y se toma un whisky. Aunque en su lenguaje corporal está claro que hay algo que lo agobia.

Mientras suena la música, la escena se aleja del ambiente en el que está el publicista y desfila por los distintos momentos que están atravesando en ese momento otros protagonistas de la ficción. Finalmente, la secuencia regresa al departamento de Drapier, que retira la púa del tocadiscos del LP de The Beatles, con lo que la música se corta de golpe.

Mad Men es una de las series más prestigiosas de los últimos años

En silencio, entonces, el ejecutivo de Sterling Cooper & Partners abandona la escena y comienzan a aparecer los créditos, en donde vuelve a sonar la canción. Es el final del capítulo y, posiblemente, el segmento más caro de toda la serie.