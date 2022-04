Inesperado giro en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard: una marca de maquillaje, envuelta en el debate

En medio del juicio de alto perfil mediático que están llevando a cabo Johnny Depp y Amber Heard, inesperadamente se involucró a una marca de maquillaje, que se metió en la disputa y generó polémica. Los fans de ambos actores se cruzaron en redes, donde discutieron la veracidad de las pruebas presentadas y del testimonio de la empresa.

La primera demanda fue hecha por Depp, que reclama 50 millones de dólares por los daños a su imagen que provocó el testimonio de Heard en 2018, donde contó que sufría violencia doméstica aunque no lo nombró explícitamente. Como respuesta, la actriz presentó una contrademanda por 100 millones de dólares y la vida de ambos está siendo expuesta al detalle.

La polémica surgió a partir de unas imágenes que mostraban a Heard públicamente mientras estaba con Depp, sin ningún tipo de moretón, corte o señal de violencia en su rostro. Sin embargo, su abogado defensor aseguró que ella usaba maquillaje con mucha frecuencia para tapar las consecuencias de los supuestos golpes de su pareja.

La cuestión es que mientras profundizaba en este argumento, mostró la paleta con la que su cliente se maquillaba. Aunque el abogado no mencionó la marca ni el modelo, varios usuarios identificaron que se trataba del Conceal & Perfect All In One Correcting Kit de Milani Cosmetics.

El video de Milani Cosmetics sobre su producto mostrado en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

A partir de esto, la mencionada empresa entró en la polémica y desmintió las palabras del letrado. Según un video que se compartió en TikTok, el kit mencionado por la defensa de Heard se lanzó en diciembre de 2017, mientras que la relación entre ambos actores se extendió entre 2012 y 2016. Por ese motivo, sería imposible que ella usara ese maquillaje durante esos años.

“Ustedes preguntaron... el archivo muestra que nuestro Kit Corrector se lanzó en 2017″, escribió Milani Cosmetics en la plataforma junto con el video donde se ve a una empleada de la marca que busca en los archivos y muestra que efectivamente el producto se lanzó en aquel año.

El video de Milani Cosmetics mostrando el kit y la fecha de lanzamiento Captura

El contenido ya tuvo más de 4,7 millones de reproducciones y se volvió un tema de conversación en las redes. En los comentarios, muchos usuarios valoraron el gesto de la marca y pidieron que se comuniquen con la Justicia para presentar esta evidencia en favor de Johnny Depp.

La polémica en redes y la duda sobre la fecha de lanzamiento

Después del video de Milani Cosmetics, los fans del actor de Piratas del Caribe inundaron las redes y exhibieron esta información y pidieron que el testimonio de la marca forme parte del juicio.

Sin embargo, algunos usuarios que manifestaron estar a favor de Amber Heard descubrieron un artículo del sitio británico Glamour Magazine que sostendría la versión de la actriz. La nota se publicó el 3 de junio de 2016 y recomienda una serie de productos de maquillaje.

El artículo publicado en 2016 y la recomendación del kit de maquillaje que mostró Amber Heard Captura

Dentro del listado, aparece el Conceal & Perfect All In One Correcting Kit de Milani Cosmetics que se mencionó el juicio. Según la fecha de publicación del artículo, fanáticos de Heard afirman que el producto ya existía al menos en 2016 y puede que incluso desde antes.