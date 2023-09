escuchar

En poco tiempo más sabremos si el nuevo escenario configurado a a partir de la la reaparición de Marcelo Tinelli se estabiliza y define el comportamiento de la TV abierta en el tramo final de 2023. La llegada del Bailando 2023 quebró la tendencia previa y abrió un nuevo espacio de competencia por el rating, cuya principal conclusión es el acercamiento de América en los números de audiencia a la línea de eltrece.

La atención está puesta casi de manera excluyente en la crucial franja del prime time. Allí es donde Tinelli pisó fuerte en su regreso, metiendo día a día una cuña entre Telefé y eltrece, que hasta ese momento nunca habían dejado de ser primero y segundo, respectivamente, en las planillas de audiencia. No pudo el Bailando 2023, es cierto, sostener a lo largo de la semana los notables números del debut del lunes, con ese pico de 14.3 puntos de rating que colocó a Tinelli (y sobre todo a América) a poquísima distancia de quebrar el invulnerable liderazgo de Telefé a través de su recurso actual más potente, Got Talent Argentina (14.5, en el pico de audiencia de ese mismo día).

El rating del Bailando 2023 muestra una leve tendencia diaria a la baja, pero le dio satisfacciones a Marcelo Tinelli y a América durante toda la semana NEGRO_LUENGO

Pero inclusive con su camino hacia la baja, Tinelli conservó con cierta holgura el segundo lugar en el horario central con una ventaja imposible de descontar para el esforzado Guido Kaczka y sus 8 escalones de eltrece. De los 13.3 de promedio del lunes, Bailando 2023 bajó a 11 el martes, a 10.1 el miércoles y a 8.4 el viernes. La atención televisiva del jueves estuvo dominada de manera excluyente por el fútbol de las eliminatorias del Mundial. Ese día, Got Talent Argentina y Tinelli no salieron al aire, conscientes de la inutilidad de una competencia mano a mano con el fútbol, que perjudicaría sensiblemente el balance de la semana.

Cambios en la audiencia

Ese recorrido levemente declinante no logró ser equilibrado en ningún momento por Los 8 escalones, mientras Got Talent Argentina siguió mirando a todos desde arriba. De todas maneras, la primera semana con Tinelli de vuelta en la pantalla deja como conclusión principal que parte de la audiencia de Got Talent Argentina se mudó de Telefé a América. El reality competitivo que conduce Lizy Tagliani tenía hasta la llegada del “Bailando 2023″ un promedio firme que a diario oscilaba entre los 16 y los 18 puntos. Entre cuatro y cinco quedaron en el camino, conquistados por Tinelli.

¿Se conformará el nuevo hombre fuerte de América con este lugar? Los números del Bailando 2023 no son habituales para un canal hasta aquí acostumbrado a pelear el rating con El Nueve, al que ahora ve desde lejos al menos en el horario central. ¿Se sentirá tentado Tinelli, gracias a la ola expansiva que genera su programa en el resto de la programación, a batallar por los números en otros segmentos horarios o preferirá concentrar sus fuerzas solamente en el Bailando 2023?

Habrá que prestar mucha atención a lo que pase a partir de este lunes 11. La segunda semana aparece en las expectativas de Tinelli como el momento de la búsqueda de una consolidación. Su estrategia apuntará seguramente a evitar el goteo que lo llevó a terminar el viernes con un rating promedio cinco puntos menor al del debut. La audiencia menguante de su programa no regresó a Telefé, que ese mismo día también registró para Got Talent Argentina el promedio más bajo de todo el ciclo 2023: apenas 12 puntos.

¿Señales de cansancio y desinterés?

La semana había comenzado con un visible aumento del encendido en la TV abierta, acicateada por el regreso de uno de los grandes protagonistas del medio, y terminó con una tendencia a la baja de la que casi nadie se salvó. ¿Qué pasará en la próxima?

Habrá que estar muy atento a lo que pase el lunes. Los programas más competitivos siempre se reservan cartas fuertes para jugar en el comienzo de la semana. Con todo, para tener números en condiciones de marcar tendencia habrá que dejar pasar algunos días más, sobre todo porque esta vez no aparecerá el obstáculo del fútbol. El martes, la Argentina jugará con Bolivia a las 17 y la programación del prime time no se verá afectada.

Por unos días, la TV abierta recuperó una parte de la atención que había perdido. Para sus protagonistas centrales (y sobre todo para Marcelo Tinelli) la semana que está por llegar será tanto o más importante que la anterior.