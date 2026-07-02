El refugio patagónico donde Brenda Gandini y Gonzalo Heredia desmintieron los rumores de crisis

En medio de las especulaciones sobre una supuesta crisis de pareja, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini armaron las valijas, se despidieron temporalmente de sus hijos Eloy y Alfonsina y emprendieron un viaje romántico a la Patagonia, donde se deleitaron con una estadía en un exclusivo hotel boutique ubicado en los márgenes del imponente lago Correntoso, Villa La Angostura.

En medio de las especulaciones sobre una supuesta crisis de pareja, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini armaron las valijas (Foto: Instagram/@brendagandiniok)

A diferencia de otras oportunidades en las que prefirieron mantener un perfil bajo, los actores compartieron desde sus respectivas redes sociales los detalles de sus vacaciones. Las imágenes, las cuales publicó la actriz en su perfil de Instagram, donde acumula casi un millón de seguidores, mostraron el día a día de esta escapada romántica. “Unos días en un lugar que parece sacado de un cuento”, escribió.

Brenda Gandini frente al imponente paisaje del sur de la Argentina (Foto: Instagram/@brendagandiniok)

La primera foto que publicó sirvió para mostrar el inicio del viaje: los dos sonríen a la cámara sobre el muelle de madera del hotel, con el agua turquesa del lago de fondo y los árboles cubiertos de nieve. En la imagen, Brenda lleva un gorro de piel negra y una campera oscura, mientras que Gonzalo viste anteojos de sol, un gorro claro y una campera marrón.

La primera foto que publicó Brenda Gandini sirvió para mostrar el inicio del viaje: los dos sonriendo a la cámara sobre el muelle de madera del hotel (Foto: Instagram/@brendagandiniok)

El carrete también incluyó fotos de los espacios interiores del lugar. En una de las tomas, Gonzalo aparece parado en una habitación que mezcla elementos rústicos y modernos, donde se puede ver una gran biblioteca de madera, un sillón con estampado de flores azules y grises y otros asientos a cuadros.

El carrete también incluyó fotos de los espacios interiores del lugar (Foto: Instagram/@brendagandiniok)

A lo largo de las horas, el clima del sur cambió y eso se reflejó en las siguientes postales al aire libre, en las que el actor posó solo en el muelle en un día nublado, con el lago gris y descalzo. También compartieron una imagen de la fachada principal del establecimiento, un edificio de color azul con ventanas en forma de arco y un porche de entrada con las montañas nevadas de fondo.

La pileta climatizada fue otro de los atractivos principales de la estadía. En la primera foto, tomada al amanecer, se ve a uno de ellos de espaldas, mientras las montañas se iluminan con los primeros rayos de sol. La segunda, capturada desde el interior a través de una ventana, muestra a la misma persona disfrutar del lago al atardecer.

La pileta climatizada fue otro de los atractivos principales de la estadía (Foto: Instagram/@brendagandiniok)

El predio del hotel también fue parte de las recorridas. Gonzalo aprovechó para caminar entre los árboles del bosque nativo ayudándose con un bastón de madera, mientras que Brenda se fotografió en un sendero rodeado de cañas de bambú que se arqueaban en lo alto, armando una especie de túnel verde por el que avanzó súper relajada con los brazos abiertos.

Gonzalo aprovechó para caminar entre los árboles del bosque nativo (Foto: Instagram/@brendagandiniok)

Brenda se fotografió en un sendero rodeado de cañas de bambú (Foto: Instagram/@brendagandiniok)

La caminata por la costa nevada del lago dejó el momento más divertido de la escapada gracias a dos patos marrones de patas naranjas que empezaron a seguirlos por la playa. Entre risas, los actores bromearon en sus redes al decir que las aves eran el reemplazo temporal de sus hijos, Eloy y Alfonsina, que se habían quedado en Buenos Aires.

Brenda Gandini (Foto: Instagram/@brendagandiniok)

Brenda y Gonzalo emocionaron a sus seguidores con las postales románticas (Foto: Captura INstagram/@agustinatremari)

“¡¡Ustedes dos parecen sacados de un cuento!!”; “Qué lindo verlos juntos... Siempre inventan sobre ustedes... “Sigan así, pareja hermosa” y “Hermosos... muchas bendiciones en sus vidas y que el amor siempre esté... son perfectos juntos”, fueron algunos de los comentarios que sus seguidores les dejaron en la publicación.