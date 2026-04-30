Gonzalo Heredia le hizo frente a los rumores de separación de Brenda Gandini

El mundo del espectáculo se vio sacudido en las últimas horas, luego de que en LAM (América TV) dieran a conocer la versión de una supuesta separación entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, una de las parejas más consolidadas del medio con 16 años de relación.

Sin embargo, la historia dio un giro pocas horas después. Invitado al ciclo Perros de la Calle (Urbana Play), el actor decidió romper el silencio y desmentir categóricamente los rumores. “No estamos separados. No hay nada más alejado de la verdad. Me escribió mi papá hoy a la mañana preguntándome si era cierto o no”, comenzó, con tono entre sorprendido y divertido por la noticia.

Mientras en el estudio repasaban los titulares de distintos portales, Heredia también reflexionó sobre el modo en que circula la información en la actualidad. “A mí lo que me llama mucho la atención en esta era de la posverdad es cómo aseveran todo con la contundencia de que es así y que te ponen en palabras cosas que vos no dijiste. Que ni siquiera viviste. A mí me llama mucho la atención eso. Hoy me río, en otro momento uno se enoja y sale como a decir”, expresó.

Gonzalo Heredia negó los rumores de separación (Foto: Redes Sociales)

No es la primera vez que la pareja enfrenta este tipo de versiones. El propio actor lo dejó en claro con una anécdota que generó risas en el estudio: “Ya nos separaron varias veces y también la otra vez me preguntaron en el colegio si Brenda estaba embarazada. Y dije: ‘No, chicos. Ya con 44 años’. Y Brenda estaba a unos metros y le dije: ‘Brenda, ¿estás embarazada?’. Y me dijo: ‘No’”.

El comentario expuso no solo el hartazgo frente a este tipo de informaciones, sino también el nivel de alcance que tienen los rumores, que llegan incluso a ámbitos cotidianos el colegio de sus hijos. Más allá del humor con el que eligió responder, Gonzalo reconoció que hay un aspecto que le preocupa en particular y es cómo pueden llegar a reaccionar sus hijos con estos temas.

Gonzalo Heredia se mostró preocupado por cómo las fake news puedan afectar a sus hijos (Foto: Instagram @gonzaloezequielheredia)

“Lo que más miedo me da es que ya empiezan a jugar otros factores, como los hijos, porque Eloy tiene 14. Que venga alguien a preguntarle y que le digan: ‘Che, ¿tus viejos se separaron?’ Eso es lo que más me moviliza, ¿viste? Que alguien le diga algo en el colegio”, argumentó y reconoció que, a pesar de que muchos de los compañeros de sus hijos saben que ellos son actores, los menores viven una vida tranquila y sin exposición mediática.

¿Qué dijo Brenda Gandini sobre su separación de Gonzalo Heredia?

A primeras horas del jueves, Brenda Gandini habló en exclusiva con LA NACION sobre los rumores difundidos respecto a su relación amorosa y lo negó categóricamente. “No, no es verdad”, aseguró la actriz. “No sé cómo dicen estas cosas si ya me habían preguntado y dije que no. ¡Qué difícil!”, sumó con algo de indignación por estar nuevamente en el centro de la escena mediática.