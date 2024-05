El inesperado gesto de Antonio de la Rúa con Shakira que despertó rumores de un acercamiento entre los ex

Escuchar

Hace 24 años comenzaba el recordado romance de Shakira y Antonio de la Rúa. Estuvieron juntos más de una década y su historia quedó grabada en las letras de “Día de enero”. Aunque no se separaron en el mejor de los términos - tuvieron varios conflictos legales en el medio - con el tiempo pudieron limar aspereza. Esto se evidenció a partir de ciertos gestos de él que demostraron que estaba de su lado tras la separación de la artista y Gerard Piqué.

No obstante, el último fin de semana volvieron a sonar las alarmas luego de que los usuarios de las redes sociales advirtieran una presencia “inusual” en el último posteo que hizo la intérprete de “Te Felicito” en su feed de Instagram. Realizó una publicación por el Día de la Madre y entre los “Me Gusta” apareció el nombre de De la Rúa. Rápidamente, los fans tomaron esto como una señal de acercamiento y los rumores de una posible reconciliación no tardaron en surgir.

Antonio de la Rúa y Shakira fueron pareja durante más de una década

El domingo 12 de mayo, se celebró en los Estados Unidos el Día de la Madre, motivo por el cual varias celebridades compartieron postales para homenajear tanto a las madres como a los hijos. Shakira fue una de ellas. Subió una tierna foto con sus dos hijos, compartiendo algo que los apasiona: la música. Con una sala de ensayo improvisada en el living de casa, la cantante asumió el rol de vocalista con la guitarra en mano, Sasha se posicionó en el bajo y Milan en la batería.

“Hoy quiero celebrar a todas las mujeres que dan y nutren la vida, porque todas, con o sin hijos, sabemos cuidar y luchar por los que dependen de nosotros. Y a Milan y Sasha, los dos soles de mi vida, gracias por iluminarla y acabar de completarme”, escribió la artista nacida en Barranquilla, Colombia. Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios. Pero, lo cierto es que más de uno advirtió que el hijo del expresidente de la Nación Argentina, hizo clic en el corazón y le dio “Me Gusta” a la publicación.

Antonio de la Rúa le dio "like" a una publicación de Shakira por el Día de la Madre (Foto: Instagram @shakira)

“Antonio de la Rúa dándole like a la foto de Shakira con sus hijos. Para los que dicen que Shakira termina en malos términos con los ex, pues solo con Piqué y nada más”; “¿Qué hace Antonio de la Rúa dándole like a Shakira en Instagram?”; “de la Rúa sí le aplicó a Shakira el ‘hola perdida’” y “Ella todavía visita a su exsuegra Inés Pertiné la mamá de Antonio de la Rúa. Según la misma Shakira, la mejor suegra”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fans en X.

Si bien algunos especularon sobre una posible vuelta de los ex, otros tomaron este gesto del abogado como demostración del buen trato que tiene actualmente con la cantante.

Pero, lo cierto es que esta no es la primera vez que el argentino le da “Me Gusta” a una publicación de su expareja. En enero de 2023, los fanáticos dieron cuenta de que De la Rúa le dio “like” a una publicación de Shakira sobre la “BZRP Music Session número 53″, canción en la que justamente la cantante apuntó sin filtro contra su expareja Gerard Piqué.

Shakira se encontró con su exsuegra, se tomaron una selfie y la sorprendió con una dedicatoria

Como bien advirtieron los usuarios de X, a principios de este año se viralizó en las redes sociales una foto de la intérprete de “Monotonía” junto con Inés Pertiné, ex Primera Dama de la Argentina y madre de Antonio de la Rúa. De esta manera quedó en evidencia que aún mantienen un buen vínculo.

Shakira se reunió con su exsuegra, Inés Pertiné, y su excuñada, Gabriela Vaca (Foto: Instagram @shakira)

“Con nuestra exsuegra amada”, se pudo leer en la imagen donde aparecieron Shakira, Pertiné y Gabriela Vaca Guzmán, amiga y exconcuñada de Shakira. La mujer salió durante varios años con Fernando ‘Aito’ de la Rúa, el hijo menor del expresidente, que actualmente está en pareja con Calu Rivero, con quien tiene un hijo, Tao.

LA NACION