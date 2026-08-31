El reparto de Barreda, la película: uno por uno, todos los protagonistas del film con Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán

Barreda, la película que se estrenó el viernes 28 de agosto y está disponible en Amazon Prime, cuenta el cuádruple femicidio cometido por Ricardo Barreda en 1992.

El film, que dura 1 hora y 45 minutos, está dirigida por Daniela Goggi y protagonizada por Luis Machín. El elenco incluye a Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos, Alberto Ajaka y Margarita Páez —hija de Fito Páez y Romina Ricci, en su debut cinematográfico—.

Barreda - Adelanto

La intención de la producción, según explicaron sus responsables, es desplazar la mirada morbosa que rodeó al caso durante más de tres décadas y devolverles centralidad a las víctimas. Sin omitir al asesino, se busca revisar el relato que él mismo construyó.

Durante décadas, argumenta Goggi, se les quitó peso a los asesinatos mientras la atención se concentraba en las supuestas humillaciones que Barreda decía haber sufrido.

La película Barreda se estrenó el viernes pasado

El el 15 de noviembre de 1992, con una escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16, el odontólogo asesinó a su esposa Gladys Marta Mac Donald, a sus dos hijas Cecilia y Adriana y a su suegra Elena Arreche en la casa en que convivían en La Plata. Tres años después y luego de un controversial juicio, fue condenado a cadena perpetua. En 2016 quedó en libertad y falleció el 25 de mayo de 2020, a los 83 años.

Carla Peterson y Mercedes Morán en Barreda Prime Video

El reparto de Barreda, la película: uno por uno, todos los protagonistas

Ricardo Barreda: Luis Machín

Gladys McDonald, esposa de Barreda: Carla Peterson

Elena Arreche, suegra de Barreda: Mercedes Morán

Cecilia Barreda, hija del asesino: Maite Lanata

Adriana Barreda, hija del asesino: Margarita Páez

Abogado defensor de Barreda: Marcelo Subiotto

Pirucha, la vidente amiga de Barreda: Paola Barrientos

Fiscal Roitman: Alberto Ajaka

Dónde ver Barreda, la película, en streaming: la opción para seguir la escalofriante historia del cuádruple homicida

La película está disponible en Prime Video. Para verla es necesario:

Entrar al sitio oficial de Prime Video con nombre de usuario y contraseña.

En el buscador, escribir la serie o película que se desea ver. En este caso, hay que tipear Barreda y hacer click en play para ver el film.