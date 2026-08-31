La película de Barreda se estrenó el viernes 28 de agosto y se convirtió en una de las más comentadas del país. El film, que está disponible en Amazon Prime, cuenta el cuádruple femicidio cometido por Ricardo Barreda en 1992.

La película, que dura 1 hora y 45 minutos, está dirigida por Daniela Goggi y protagonizada por Luis Machín. El elenco incluye a Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos, Alberto Ajaka y Margarita Páez —hija de Fito Páez y Romina Ricci, en su debut cinematográfico—.

Barreda - Adelanto

La intención de la producción, según explicaron sus responsables, es desplazar la mirada morbosa que rodeó al caso durante más de tres décadas y devolverles centralidad a las víctimas. Sin omitir al asesino, se busca revisar el relato que él mismo construyó.

Durante décadas, argumenta Goggi, se les quitó peso a los asesinatos mientras la atención se concentraba en las supuestas humillaciones que Barreda decía haber sufrido.

Luis Machín interpreta al asesino en la película Barreda

El el 15 de noviembre de 1992, con una escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16, el odontólogo asesinó a su esposa Gladys Marta Mac Donald, a sus dos hijas Cecilia y Adriana y a su suegra Elena Arreche en la casa en que convivían en La Plata. Tres años después y luego de un controversial juicio, fue condenado a cadena perpetua. En 2016 quedó en libertad y falleció el 25 de mayo de 2020, a los 83 años.

Carla Peterson y Mercedes Morán en Barreda Prime Video

Dónde ver Barreda, la película, en streaming: la opción para seguir la escalofriante historia del cuádruple homicida

La película está disponible en Prime Video. Para verla es necesario:

Entrar al sitio oficial de Prime Video con nombre de usuario y contraseña.

En el buscador, escribir la serie o película que se desea ver. En este caso, hay que tipear Barreda y hacer click en play para ver el film.