Fabián Cubero cumplió años y recibió un llamativo mensaje de la mamá de Nicole Neumann, su expareja

escuchar

Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero se separaron en el 2017 y, desde la confirmación del final de su relación, protagonizaron incontables peleas mediáticas, cruces en las redes sociales y hasta llegaron a enfrentarse legalmente. Sin embargo, en el último tiempo establecieron una tirante tregua que, aunque nunca llegó a ser una amistad, llevó algo de calma a la familia. No obstante, los fanáticos de la farándula recibieron una gran sorpresa al ver el inesperado mensaje que recibió el exfutbolista de parte de Claudia, su exsuegra.

El miércoles, Poroto Cubero festejó su cuadragésimo cuarto cumpleaños rodeado de sus seres queridos y sus redes sociales se vieron inundadas por mensajes y saludos llenos de cariño de parte de amigos, colegas e hinchas. Dentro de la marea de buenos deseos, hubo uno que logró destacarse.

El mismo llegó de parte de Claudia, madre de Nicole Neumann y exsuegra del deportista, quien utilizó su cuenta de Instagram para hacerle llegar su cariño. “¡Muy feliz cumple, Fabi! Abrazo grande de Javier y mío, gracias”, escribió junto a una foto en donde ella y su marido posaban con Cubero, Mica Viciconte -su pareja- y Luca -su hijo-, y con Allegra, Sienna e Indiana, frutos de la relación entre el jugador de Vélez y la modelo.

La mamá de Nicole Nuemann le envió un llamativo mensaje a Fabián Cubero, su exyerno

El agasajado no respondió en los comentarios, pero el gesto de Claudia fue muy aplaudido por los usuarios, quienes destacaron su accionar como una forma de mantener la familia lo más unida posible.

¿Fabián Cubero y Nicole Neumann siguen peleados?

El romance entre Cubero y Neumann nació en medio de un escándalo y terminó en otro muy similar. La relación comenzó en el 2006, cuando él estaba con Sofía Martín y ella con Nacho Herrero. Tras cruzarse en una sesión de fotos para la revista Hombre, empezaron a circular versiones que los vinculaban y, poco después, lo confirmaron al separarse y blanquear su noviazgo.

Nicole Neumann y Poroto Cubero se separaron en el 2017 Archivo

En el 2017, tras 11 años juntos y con tres hijas en común, volvieron a protagonizar rumores de crisis. Se dijo que dormían en habitaciones separadas y que ella lo estaba engañando hasta que, finalmente, terminaron por hacer público el final de su relación.

Así comenzaron las batallas legales por la tenencia y la cuota alimentaria de las hijas, los cruces mediáticos y las fuertes indirectas por Instagram que solo aumentaron cuando Cubero empezó a salir con Mica Viciconte, quien se volvió la nueva enemiga de la supermodelo.

Poroto Cubero junto a Mica Viciconte y a Luca, su cuarto hijo IG / @micaviciconte

Hubo bozales legales, acusaciones a la ex Combate de maltratar a las niñas y aún más peleas a través de programas dedicados a la farándula. No obstante, un par de años atrás, la pareja decidió alejar su vida privada alejada de la prensa y, a pesar de que la tensión no se disipó por completo, pudieron seguir en relativa calma.

Poroto formó una nueva familia con Viciconte, con quien tuvieron a Luca, mientras Neumann le dio una segunda oportunidad al amor con el piloto de carreras Manu Urcera. En cuanto a su relación actual, se los vio asistir a al mismto tiempo a diversos eventos escolares de sus hijas, pero nunca se mostraron juntos e, incluso, la conductora se negó a conocer al nuevo hijo de su ex.

LA NACION