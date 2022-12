Ángel Di María sorprendió a todos al cumplir la “enorme” promesa que había hecho antes del Mundial: “Estaba escrito”

escuchar

La selección argentina de fútbol se consagró campeona del Mundo en Qatar luego de ganarle a Francia por penales. Y otra vez, Ángel “Fideo” Di María fue protagonista de una final con la albiceleste, al igual que en la Copa América y la Finalissima 2021. Tras los multitudinarios festejos en las calles porteñas, el futbolista cumplió una particular promesa y sorprendió a todos.

Hace un año, el rosarino se tatuó la Copa América obtenida ante Brasil en el Maracaná. En aquella oportunidad, el delantero de la Juventus convirtió el único tanto de la jornada por arriba del arquero Ederson Moraes.

Tras la histórica consagración, el futbolista se tatuó la copa en el muslo izquierdo y en diálogo con Sebastián Vignolo en el especial de Star+, señaló que guardaba el espacio del muslo derecho para otra especial ocasión.

Ángel Di María se tatuó la Copa del Mundo

Nadie se imaginaría que ese lugar guardado sería ocupada por la Copa del Mundo. “Arrancando con todo”, escribió Di María este viernes mientras se tatuaba la Copa del Mundo en el muslo derecho y sonaba la célebre Session de Quevedo y Bizarrap. En la siguiente historia, escribió “Seguimos” y su tatuador le daba forma a la nueva figura en su cuerpo.

El resultado del tatuaje de Ángel Di María de la Copa del Mundo Instagram: @angeldimariajm

Luego publicó los resultados: “En la piel para toda la eternidad. Muchas gracias, amigo. Lo habías dicho cuando hicimos la Copa América, la otra pierna se estaba guardando para este momento. Estaba escrito”, señaló.

Ángel Di María tiene tatuada la Copa América 2021

El rosarino convirtió el 2 a 0 parcial ante el equipo europeo en un inolvidable primer tiempo, en el que los dirigidos por Lionel Scaloni demostraron por qué son los actuales campeones del mundo. Sin embargo, la jerarquía de Kylian Mbappé complicó el partido y todo se definió desde los 12 pasos, donde Emiliano “Dibu” Martínez escribió una de las páginas doradas del fútbol argentino al taparle el segundo penal a Kingsley Coman.

Cabe señalar que el “Fideo” disfruta de sus días libres junto a su familia luego de la máxima consagración de su carrera. Pese a las reiteradas lesiones que tuvo durante el año, el delantero fue uno de los nombres más importantes en el esquema de Lionel Scaloni y ahora la prensa europea asegura que el equipo italiano tiene intenciones de renovarle el contrato.

Toti Pasman le pidió disculpas a Ángel Di María por su exabrupto: “Las formas no fueron las mejores”

Tras la consagración de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022, el conductor de DSports, Toti Pasman, realizó este fin de semana un mea culpa por su exabrupto contra Ángel Di María durante la Copa América 2021, después de la semifinal contra Colombia, cuando Fideo falló un gol. Al partido siguiente, el delantero se redimiría con un tanto para la historia frente a Brasil.

Parte de mi descargo del caso Di María. Me equivoqué, disculpas. Sos crack fideo, toda la gloria para vos, más que merecida🏆🇦🇷⚽️👏 pic.twitter.com/bwyxiqkZAb — Juan Carlos Pasman (@TotiPasman) December 19, 2022

Luego del partido contra Colombia, el comentarista deportivo se arrodilló frente a cámara y dijo: “¿Qué hemos hecho los hinchas para trece años seguidos a Di María de titular? No lo pongas más. Lo sacas y te pone cara de culo, vos lo querías y no lo convocabas. Lo llamaste de nuevo por las declaraciones, porque lo quiere (Lionel) Messi. Con respeto: es un fenómeno, es un crack, es millonario, es mejor que nosotros. Por favor, de titular: no más”.

Días después, Pasman admitió su error, aunque con reparos. En esa ocasión, aseguró que “hay dos maneras de hacer periodismo: ser condescendiente u opinar. Yo elijo este ultimo camino, aunque me equivoqué. Yo me equivoqué porque (Di María) demostró que tiene cosas para darle a la Selección”.

Al mismo tiempo, cuestionó que los periodistas no puedan opinar sobre los futbolistas, pero que los jugadores sí puedan insultarlos después de una victoria. Sobre su particular manera de criticar a Di María, se justificó al decir que lo hizo “con pasión” en “el único programa que habla a corazón abierto”, en relación al extinto Show del Fútbol (América TV). “Es un show, por eso dramatizamos, actuamos”.

