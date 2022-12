Gisela Dulko habló de su actual “estado civil”, a más de un año de la difícil separación de Fernando Gago

escuchar

La historia de la farándula argentina cuenta con una larga lista de romances inesperados, infidelidades escandalosas y grandes enemistades. Dentro de este extenso repertorio, la polémica separación de Gisela Dulko y Fernando Gago es, no solo una de las más recientes, sino también de las más recordadas.

A un año y pocos meses de que los deportistas confirmaran el final de su relación en medio de rumores de una tercera en discordia, la extenista habló sobre su actual con una sentida publicación en Instagram.

Gisela Dulko y Fernando Gago fueron noticia a finales de septiembre del 2021 cuando trascendieron los detalles de su separación Instagram

A mediados de septiembre del 2021, una de las panelistas de Los Ángeles de la Mañana (LAM), por eltrece, tiró una “bomba” que dejó a más de uno con la boca abierta: Fernando Gago y Gisela Dulko, quienes llevaban más de once años en pareja, se habían separado luego de que ella descubriera que él la engañaba con una de sus amigas.

Aunque todo empezó como un simple rumor, poco a poco los hechos y breves declaraciones de los involucrados confirmaron las versiones que habían invadido todos los programas de espectáculos. Según se explicó en su momento, Gago y Dulko tenían una amiga muy cercana llamada Verónica Laffitte que comenzó a interponerse en su relación. “Ellas entrenaban juntas en la casa de Gisela, que tiene un gimnasio. Se levanta al marido (...). ¿Qué empieza a hacer? Un plan macabro. A él le llenaba la cabeza en contra de Gisela y a ella en contra de él”, reveló Yanina Latorre tras del estallido del escándalo.

Pero, al mismo tiempo que le advertía a su supuesta amiga que su marido la engañaba, era ella quien se había convertido en la amante del exfutbolista. Finalmente, cuando la relación había alcanzado su punto de mayor tensión, Dulko los habría descubierto.

Fernando Gago y su novia actual, Verónica Lafitte

“Él se fue de la casa porque nunca le creyó. Ella empezó a atar cabos, le empezó a llamar la atención que Verónica lo criticara tanto a él y a la vez, él le decía que no tenía que ser más amiga de Verónica, que era un gato. Las tenía que separar de algún modo. Hasta que un día lo encaró, le preguntó si estaba con ella y él le dijo que sí”, detalló Latorre.

Poco después de que confirmaran que estaban en pleno proceso de divorcio, Gago hizo público su noviazgo con Verónica Laffitte. Por su parte, la mamá de Daniele, Antonella y Mateo no volvió a vincularse románticamente con nadie, al menos no de manera pública.

Gisela Dulko habló sobre su situación sentimental actual a más de un año de su separación de Fernando Gago

En las últimas horas, a más de un año de su separación, decidió compartir su balance de fin de año con sus 128 mil seguidores y en el mismo se refirió a su situación sentimental actual. “¿Mi estado civil?”, escribió junto a una foto en blanco y negro en donde se la ve con una enorme sonrisa. “Estoy enamorada de la vida. Me divorcié de las tristezas, me casé con la felicidad. Me hice amante de la alegría y de vez en cuando beso a la locura”, remató, confirmando que a pesar de todo la dolorosa situación que tuvo que atravesar, hoy en día está solo dispuesta a mirar hacia delante.

