El rotundo cambio de look de Cande Tinelli que nadie se esperaba: “Me aburrió”

Escuchar

En los últimos años, Candelaria Tinelli piso fuerte en la industria del entretenimiento con su lanzamiento como cantante y también como influencer, ya que comparte muchos aspectos de su vida personal, familiar y laboral con sus más de 4,5 millones de seguidores. Al igual su hermana Juanita y Mica, la hija mayor de Marcelo dejó en claro desde hace tiempo su gran interés en el mundo de la moda, por lo que una vez más volvió a marcar tendencia al pasar por la peluquería para realizarse un sorprendente cambio de look que es furor entre las celebridades.

Hace ya bastante tiempo que Lelé, como la llaman sus amigos, decidió conservar su larga cabellera morocha, un clásico en su look que casi siempre exhibía lacio. Sin embargo, en las últimas horas optó por jugar un poco con su estilo y se animó a algo muy diferente. “Me aburrió”, lanzó la artista en un video en su cuenta de Instagram, en donde dejó ver su paso por el estilista a punto de comenzar con el cambio de look. Acto seguido, compartió el proceso en el que le cortaron gran parte del cabello y también le aplicaron tintura, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores, ansiosos por ver el resultado final: un tono castaño caoba, que es una tendencia indiscutible entre las it girls.

Mediante su perfil, la influencer compartió todo el proceso de su paso por la peluquería (Captura: Instagram @candelariatinelli)

“Todo va cambiando de color”, escribió la esposa de Coti Sorokin en sus redes sociales y acompañó el mensaje con una foto en la que mostró orgullosa cómo quedó su nuevo peinado. El cambio de estilo no pasó desapercibido y causó gran repercusión entre sus seguidores, quienes se sorprendieron al verla con un look diferente después de tanto tiempo.

El resultado final del look que causó furor en las redes (Captura: Instagram @candelariatinelli)

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida en la red social, teniendo en cuenta que alcanzó un gran número de “Me gusta” y una catarata de comentarios de muchos de sus seguidores, desde sus seres queridos hasta fanáticos, que le dejaron elogios.

“Tan linda vas a ser Cande”, “¡Qué preciosa, este es el color!”, “Muy lindo, todo te queda fantástico”, “¡Esa! ¡Un cambio siempre viene bien!”, “Bonito, bonito”, “Me encanta como te queda el color”. “Preciosa, bella y más dulce como se te percibe”, “Todo te queda bello, Cande”, “Se ve súper natural. Me encanta”, fueron algunas de las reacciones que más resonaron en las redes sociales, dándole el visto bueno a Tinelli con su estilo.

LA NACION