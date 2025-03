Cande Tinelli confirmó que sigue en crisis con Coti, a un año de su casamiento: “Es un respiro”

Candelaria Tinelli regresó a la Argentina después de pasar todo el verano en Uruguay junto a su familia y, al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, confirmó que continúa su crisis de pareja con Roberto Fidel ‘Coti’ Sorokin, con quien casó el 24 de febrero del año pasado en una espectacular fiesta en El Dok Haras de Exaltación de la Cruz ante más de 300 invitados.

“ Por el momento, estoy distanciada . La verdad que sí , por el momento sí. No quiero confirmar nada porque recién llego”, expresó la hija de Marcelo Tinelli en diálogo con el cronista de Intrusos (América).

La influencer asintió ante la consulta de si se debe una charla con su marido, pero luego dudó de sus palabras y trató de ser cautelosa a la hora de definir su situación. “No sé, tengo que hablar”. De igual manera, titubeó frente a la pregunta de si hay chances de “volver atrás”, tal como apuntó el cronista, y respondió: “Es día a día esto” .

Otro detalle que llamó la atención es la ausencia de su anillo de casamiento, a diferencia del músico y compositor, que todavía lo lleva puesto. “ Me lo saqué, [necesitaba] un respiro del anillo . Lo tengo conmigo pero no lo tengo puesto ”, se sinceró Lelé, como la llaman sus íntimos.

“Por el momento, es un respiro en la pareja. Ojalá que sea así”, concluyó Cande Tinelli sobre su crisis de pareja y distanciamiento de Coti Sorokin a un año de su boda.

Los motivos del distanciamiento entre Cande Tinelli y Coti Sorokin

Desde el estudio de Intrusos, la periodista Karina Iavícoli refirió los comentarios que recibió por parte del entorno de la hija del conductor, que habla de “celos” en una pareja “que siempre fue muy compleja”, y adelantó que “en breve nos vamos a ir enterando un montón de cosas”. “ Él siempre muy celoso , [preguntando] dónde vas, con quién salís, qué te ponés”, remarcó la panelista.

Cande Tinelli y Coti Sorokin se casaron el 24 de febrero de 2024 tras luego de tres años juntos (Foto: Instagram @candelariatinelli)

No es la primera vez que estos motivos se mencionan como causantes de tensión y discusiones entre Cande Tinelli y Coti Sorokin. A fines de enero, ella misma se refirió a los rumores de separación y afirmó a través de un mensaje enviado al mismo programa de América que estaban distanciados: “ Veníamos muy mal y estamos muy mal , viendo cómo seguir . Estoy poniéndole onda, reencontrándome. Dejé todo por él y me olvidé de mí. Nada es suficiente a veces”.

Días antes, Ángel de Brito había dado más detalles de la crisis matrimonial al aire de LAM (América) y aseguró que “ella no se lo banca más”. “Durante el verano casi no se vieron. Sus redes los delataron, porque me fui a fijar y no tienen más fotos juntos”, señaló el conductor, y recordó que durante la presentación de la serie Los Tinelli en Uruguay a la pareja prácticamente no se la vio unida. “Estaba cada uno medio en la suya. Están atravesando una crisis importante porque ella está cansada de ciertas actitudes de él”, aseguró periodista, y enumeró el continuo “control”, “toxicidad” y “persecución” por parte del artista .

Las palabras de Cande Tinelli sobre la “toxicidad” de Coti

En una entrevista que brindó tiempo atrás a Ángel de Brito, en los meses previos a anunciar su casamiento, la hija de Marcelo Tinelli explicó los motivos por los que en ese entonces se había separado del músico: “Él siempre quiere quedar bien parado y no es tan así. Y yo la verdad que volví a ser yo en el sentido de que pude recuperar momentos míos con mis amigos, que no los podía hacer. También con mi familia y momentos sola. Me siento libre ”.

Cande Tinelli y Coti Sorokin en el casamiento de Fabian Paz y Gustavo Pucheta, en octubre pasado Gerardo Viercovich - LA NACION

“Me parece que está bueno hablar de esto para que la gente entienda que a veces las mujeres dejamos de ser para que el otro no se enoje, porque el otro no te deja subir fotos en las que se te vea nada... Que la ropa, que si alguien te comenta algo...”, analizó.

“Básicamente, te quieren transformar cuando ya te conocieron de una manera . Me parece que está bueno trasmitirle eso a las mujeres, que sean ellas mismas siempre y que si el otro no te acepta como sos, esa persona no va”, había dicho Candelaria antes de reconciliarse y casarse con Sorokin.

LA NACION