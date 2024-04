Cande Tinelli le respondió a una seguidora que la criticó por sus cirugías estéticas y fue contundente

Escuchar

En los últimos años, Candelaria Tinelli se perfiló en redes sociales como una destacada influencer al compartir aspectos de su vida personal, familiar y laboral. Pero también, es su avasallante personalidad la que mantiene en vilo a sus seguidores, ya que no duda en reaccionar ante diversas situaciones. En ese sentido, recientemente compartió un fuerte mensaje que recibió por parte de una usuaria que criticó su aspecto físico y las intervenciones estéticas que se realizó.

El cambio físico de Cande Tinelli suele ser tema de conversación en redes sociales por parte de los haters, pero no se trata de una cosa tabú para ella, ya que en diversas ocasiones habló de las cirugías estéticas que se hizo. En 2023, indicó que se sometió a una intervención para un aumento de glúteos y mostró su cuerpo, conforme con el resultado. Pero, pese a su postura, las críticas son constantes. Ahora, algunos usuarios notaron un cambio en las facciones de su rostro, lo que generó diversos comentarios que ella no dudó en responder.

Cande Tinelli compartió el mensaje que recibió de una seguidora (Foto Instagram @candelariatinelli)

“Estas toda recauchutada”, le escribió una seguidora a la hija de Marcelo por mensaje privado. No conforme con su agresión, la misma persona continuó emitiendo opiniones en otra publicación de la joven: “Esa caripela toda operada. Cambió de la nariz, te operaste un ojo, la cara, etc. La cara todo lo puede”. Pero lejos de comenzar un enfrentamiento, Candelaria fue letal con su irónica respuesta: “La que puede, puede. Y la que no crítica”.

Cande Tinelli mostró los mensajes que recibió por parte de una seguidora, en el que habla de su aspecto físico (Captura @candelariatinelli)

La cantante decidió compartir esta interacción en sus stories para que todos sus seguidores conozcan la clase de mensajes que recibe habitualmente y el odio con el que debe convivir en el universo virtual. Sin embargo, dejó en evidencia que utiliza el humor para enfrentar a aquellos que la agreden detrás de una pantalla.

La nueva vida de Cande Tinelli

Desde 2019, Cande Tinell y Coti Sorokin se encuentran viviendo un apasionado romance, que tuvo diversas idas y vueltas, pero por el que decidieron luchar. Tanto es así que, a principios de 2024 contrajeron matrimonio con un emotivo evento que compartieron con más de 400 invitados. La pareja eligió Buenos Aires para celebrarlo y una vez que terminó todo, volvieron a instalarse en España, país en el que residen.

Cande Tinelli y Coti se casaron en la Argentina Instagram

Es que durante el 2023, Cande decidió mudarse a Madrid para estar cerca de su amor, que tiene diversos compromisos laborales allí, al mismo tiempo que sigue impulsando su carrera musical. Ambos viven en la propiedad que el cantante tiene en la capital española.

Por otro lado, recientemente, anunció en Instagram el cierre de su marca de ropa, Madness clothing, luego de diez años trabajando en el diseño de indumentaria. Sin embargo, no habló acerca de sus planes laborales a futuro.

Con una nueva vida muy lejos de su familia, Candelaria recibió hace algunas semanas a su padre y sus cuatro hermanos, quienes viajaron a Madrid para celebrar el cumpleaños número 64 del famoso conductor y compartieron algunos días de diversión, amor y varios festejos.