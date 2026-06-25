El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum: todo lo que se sabe y cuándo se estrena la película

Los seguidores de la saga El Señor de los Anillos ya pueden agendar la fecha del próximo estreno, puesto que ya se conoce el elenco oficial de El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum y cuándo se estrena la película.

Viggo Mortensen no forma parte de la próxima película

Este es el anticipo de El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum

Como información preliminar para los miles de fanáticos de la saga de John Ronald Reuel Tolkien, ya se puede ver un adelanto del próximo estreno, que detalla los actores que estarán presentes en la nueva producción.

Trailer El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum

Cuándo se estrena El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum

De acuerdo a la información proporcionada por la cuenta de Warner Bros. Pictures en redes sociales, El Señor de los Anillos: La caza de Gollum se podrá ver, solo en cines, el 17 de diciembre de 2027.

Por lo que recién a fines del año próximo los seguidores podrán presenciar el estreno tan esperado.

Cómo queda elenco de El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum

La fecha del estreno va a acompañada de la novedad de que Viggo Mortensen no formará parte de la nueva película. Recientemente se dio a conocer que Jamie Dornan será el encargado de calzarse el traje de Aragorn.

Mientras que Serkis regresará en el papel de Gollum/Sméagol, Ian McKellen lo hará como Gandalf. Por su parte, Elijah Wood retomará su rol de Frodo Bolson y Lee Pace como Thranduil, de las películas de El Hobbit. Respecto a las nuevas incorporaciones, Kate Winslet se suma como Marigol, Leo Woodall como Halvard y Jamie Dornan en el papel de Trancos, más tarde conocido como Aragorn.

Kate Winslet se une a la nueva película de El señor de los anillos CHARLY TRIBALLEAU - AFP

En el marco de CinemaCon 2026 en Las Vegas, Warner Bros. anunció algunos de los títulos que llegarán a la gran pantalla en los próximos meses. Entre ellos, El Señor de los Anillos: La caza de Gollum que se suma a la trilogía que cuenta con millones de fanáticos en todo el mundo. Producida por Peter Jackson, esta nueva entrega se ubica antes de los eventos de La Comunidad del Anillo y se centra en la figura de Gollum, que es perseguida por un joven Aragorn mientras intenta encontrar el “tesoro” que le fue arrebatado.