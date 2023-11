escuchar

Las adaptaciones de los relatos de Stephen King a la gran pantalla alcanzaron un gran éxito entre los espectadores, desde El resplandor (1980) hasta Doctor sueño (2019). La intriga, el suspenso y el terror psicológico transmitidos en las películas fueron fieles a las palabras que el escritor estadounidense plasmó en sus libros. Recientemente, se conoció que llegará al streaming un spin-off de una de las historias más terroríficas del autor.

Se trata de una precuela de la saga de It, una novela que Stephen King publicó en 1986 y que aterrizó en la pantalla por primera vez en 1990, de la mano de Tommy Lee Wallace y con Tim Curry como Pennywise. Posteriormente, el director argentino Andrés “Andy” Muschietti llevó al cine el terrorífico relato en los capítulos uno y dos, protagonizados por Bill Skarsgård, que llegaron en 2017 y 2019, respectivamente.

La ciudad de Derry, en el Estado de Maine, se ve amenazada por la llegada de un diabólico payaso que atormenta a los ciudadanos con su búsqueda de la sangre de los niños, a través de sus más grandes temores. En esta ocasión, el reparto contó con Finn Wolfhard, uno de los protagonistas de la exitosa serie de Netflix Stranger things. El resto del elenco lo conformaron Jaeden Martell, Jack Dylan Grazer, Jeremy Ray Taylor, Wyatt Oleff y Sophia Lillis; entre otros.

En el segundo capítulo, que cautivó a los espectadores dos años después, el grupo de niños que derrotó al terrorífico payaso se reúne 27 años después para terminar con la dinámica de destrucción a través de sus miedos más profundos. James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, James Ransone y Jay Ryan interpretaron a los integrantes del “club de los perdedores” en su versión adulta.

Stephen King es el referente del terror y el suspenso psicológico IMDb

En el spin-off que llegará próximamente al streaming bajo el nombre de Welcome to Derry, el argentino estará en esta ocasión detrás de la producción y el guion de una serie, junto a su hermana Bárbara Muschietti y Jason Fuchs. La producción se estrenará en HBO Max, con un rodaje en Canadá que se remontará varias décadas atrás.

Qué se sabe del spin-off de It que aterrizará en HBO Max

La serie que lanzará HBO Max y que se basará en una precuela de It no tiene anunciada aún una fecha de estreno. Aunque, según trascendió, estaría prevista para el año 2025, ya que sufriría atrasos y modificaciones ante la huelga de actores, actrices y guionistas de Hollywood. En tanto, se conoció que su rodaje se centró en Canadá.

Además, se reveló el nombre de algunos actores y actrices que aparecerán en la serie, aunque no se especificó qué papel interpretarán. Así, Madeleine Stowe, Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylour Paige, James Remar y Stephen Rider serán los protagonistas de Welcome to Derry.

La serie de spin-off llegará a HBO Max IMDb

“Me emociona que la historia de Derry, la ciudad más embrujada de Maine, continúe. Y me alegra que Andy Muschietti vaya a supervisar las aterradoras festividades. ¡Globos rojos por todas partes!”, expresó el autor de la novela original, Stephen King, según consignó GQ.

Por su parte, Sarah Aubrey, jefa de contenidos originales de HBO Max, apuntó: “Esta precuela ampliará el lienzo narrativo de It y adentrará a los fans en la terrorífica y fascinante ciudad de Derry”.