En el preciso momento en que los espectadores de Netflix se encuentran con el catálogo por primera vez, la idea es que se topen con piezas que les llamen la atención apenas observan la portada. Con este propósito en juego, la plataforma de streaming siempre está al tanto de los detalles y sorprende con historias para satisfacer los intereses de todas las generaciones.

Entre las producciones que tienen grandes adeptos se ubican las películas y series del género romántico. Así es como De amor y otras adicciones, dirigida por Edward Zwick, cautivó desde el día en que se estrenó y derivó en críticas positivas por parte de los suscriptores.

Se trata de un plato fuerte que es posible de ver a lo largo del día, por el hecho de que cuenta con una duración de tan solo 112 minutos. Debido a que entremezcla escenas de la vida real con un poco de ficción, te atrapará de inicio a fin.

¿De qué trata De amor y otras adicciones?

La pieza hace foco en la vida de Jamie Randall (Jake Gyllenhaal), un comerciante del rubro farmacéutico que tiene el deseo de crecer más en el aspecto laboral y no tiene inconvenientes a la hora de realizar acciones para lograr su objetivo. En medio de su exigente rutina, mientras se encuentra en el consultorio de un doctor, se cruza con Maggie Murdock (Anne Hathaway), una mujer que fue diagnosticada con Parkinson, de quien se enamora desde el primer momento en que la ve.

El vínculo entre ambos se generó inmediatamente una vez que comenzaron a conversar. Sin embargo, Maggie se ve entre la espada y la pared por la enfermedad que le cambió la vida. Por un lado, no quiere que vean cómo se deteriora su salud, pero por el otro, está dispuesta a recibir el apoyo del hombre que, inesperadamente, apareció en su vida. ¿Saltarán este obstáculo y el amor será más fuerte que el diagnóstico?

“Un encantador representante de ventas farmacéuticas reconsidera lo que busca cuando comienza a enamorarse de una joven con enfermedad de Parkinson de aparición temprana”, reza la sinopsis oficial de esta producción estrenada en 2010.

El elenco también está conformado por artistas como Oliver Platt (Bruce Winston), Hank Azaria (Dr. Stan Knight), Gabriel Macht (Trey Hannigan), George Segal (Dr. James Randall, padre de Jamie), Jill Clayburgh (Nancy Randall, madre de Jamie), Josh Gad (Josh Randall, hermano de Jamie), Judy Greer (Cindy), entre otros.

Cuando se incluyó en el listado de la plataforma de streaming, Amor y otras drogas se posicionó entre lo más visto del catálogo en países como Estados Unidos y se convirtió en una joya para aquellos que buscan algo que muestre una realidad diferente al cliché romántico.

“Me gustó mucho su ritmo personal y me sorprendió todo lo que ella tiene que atravesar y la manera en que lo maneja. Me parece que la manera en que se comporta con respecto a su enfermedad es totalmente comprensible: con enfado, negación, frustración, vulnerabilidad y automedicación. Tenía sentido que por momentos hiciera las cosas bien y que, en otros momentos, todo se convirtiera en una verdadera lucha. Me pareció que la historia tenía mucho potencial, pero para mí, lo interesante era Maggie y, después, cuando empecé a imaginarme el trabajo con Jake Gyllenhaal, todo se volvió simplemente apasionante. Lógicamente, también influyó mucho en que dijera que sí que Ed Zwick fuera el director”, dijo Hathaway en una entrevista que otorgó al medio La Vanguardia cuando habló sobre la historia que representó.

Críticas de la película De amor y otras adicciones

Con opiniones en su mayoría aceptables y otras divididas, el producto tuvo una buena repercusión por parte de los suscriptores y especialistas en el rubro cinematográfico.

“Una película inteligente que debería haber sido más inteligente (...) La energía del reparto y la inmersión en un mundo poco explorado, hacen que la película resulte bastante adictiva”, escribió Kirk Honeycutt en el medio The Hollywood Reporter.

“Muy por encima de los estándares de las comedias románticas al uso, es divertida, sexy e inteligente. Pero no lo suficientemente inteligente como mantener su pulso hasta el final”, sostuvo Olly Richards en Empire.

