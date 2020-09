El streaming llegó para quedarse

Los números lo confirman: el streaming es una nueva forma de ver espectáculos en vivo Fuente: LA NACION

A pocos días del centésimo aniversario de la radiofonía en Argentina, otro desafío golpea las puertas de las transmisiones. Extremando las posibilidades de acercamiento entre comunicadores y espectadores, este tiempo pandémico parece haber acelerado un proceso que estaba tímidamente en marcha: las emisiones en vivo.

Números más bajos, más altos, nuevos códigos necesarios tanto para espectadores como para artistas y productores, problemas técnicos, mejoras tecnológicas, nomenclaturas absolutamente novedosas que todavía buscan su forma definitiva. Un futuro en tiempo presente dentro del espacio escénico que parece haber llegado intempestivamente, pero para quedarse. En eso están de acuerdo los ejecutivos consultados por la nacion, responsables de los espectáculos por streaming que se dieron cita en este casi medio año signado por la pandemia. Sus plataformas y ticketeras tuvieron que aggiornarse, adaptarse y modificar todo su modo de trabajo en tiempo récord. Pasados unos meses, los números son elocuentes. Las ganas del encuentro entre platea y escena están intactas. Y mientras se espera la reapertura de los teatros y diferentes espacios, este sistema nuevo se vuelve protagonista.

Martín Bossi, Baby Etchecopar, Julieta Venegas, Coco Sily, Gabriel Rolón, Kevin Johansen, incluso la virtual edición del Cosquín Rock, por citar sólo algunos artistas o eventos, se animaron a este salto al vacío, sin precedentes. Nadie sabe hacerlo. No hay experiencia acumulada sobre cómo realizar un show a distancia y, sin embargo, la necesidad del encuentro forzó y apuró este sistema.

Andy Spilzinger, de Plateanet, que el domingo pasado cumplió la centésima transmisión en este formato novedoso al que él llama live streaming, comenzó a transmitir en vivo el 25 de mayo con un espectáculo infantil de Magdalena Fleitas y, al día siguiente, le siguió uno de Coco Sily, luego otro del músico Juan Quinteros y completó esa primera semana un evento de Pepe Cibrián."Llegando a la centésima transmisión, tenemos alrededor de 55 mil ventas de accesos. Son muchos más espectadores porque se multiplica por todos los que estén viendo en la casa. Si bien siempre el valor de la entrada es limitante, la idea inicial fue que el valor sea posible, accesible. Por eso comenzamos con un valor promedio de 450 pesos y ahora hay obras que se están animando a mil pesos por acceso", cuenta Spilzinger que aclara que en este contexto ya no se venden entradas sino accesos.

Si bien todos están de acuerdo en asegurar que el número de personas que estén viendo simultáneamente un evento por streaming es ilimitado, el tema fundamental es cómo atajar todas las consultas que se generan sobre el horario del evento. "Estamos haciendo de jueves a domingos prácticamente tres vivos por día. Apuntamos a tener un límite no por cuestiones técnicas sino para que cada espectador tenga la respuesta que necesita" agrega Spilzinger. El evento con más personas desde esta plataforma fue el de Baby Etchecopar con quince mil; continuó Coco Sily con 5500, y a ellos los sigue una gran lista que rondan los tres mil accesos vendidos como Gabriel Rolón y Campi.

"Por ahora lo que me atrae y me convoca es saber que el artista está del otro lado. En esta línea de Platea Live es todo en vivo; por ahora mi propuesta es transmitir lo más fiel posible lo que sucede en el escenario. Ser efímero es la esencia del arte escénico. En el momento que termina se desintegra y no queda nada, eso es el teatro, eso es un recital y eso es lo que estamos tratando de transmitir. Todo lo demás es un registro audiovisual que está buenísimo, pero no es lo que me convoca hoy", finaliza Spilzinger.

Otra ticketera fundamental en estos tiempos es la que está a cargo de Diego Balan, Tickethoy. No solamente fue pionera en ofrecer el servicio de streaming sino que, además, cuenta con el récord pandémico porque fueron los responsables del evento más masivo: el show de Martín Bossi. Claro, no hay récord sin dolor de cabeza. Los tres shows previstos de Bossi reunieron 25 mil accesos vendidos por lo que los problemas no tardaron en llegar. De todos modos, la cifra es contundente.

170 mil: Cosquín Rock; 25 mil: Martín Bossi Fuente: LA NACION

Tickethoy estaba desarrollando la idea del streaming así que la pandemia simplemente aceleró un poco las cosas. "Ya teníamos la idea de trascender las paredes de los teatros o lugares en los que se hacían los eventos -cuenta Balan, CEO de Tickethoy- para lograr lo que llamamos eventos híbridos: espectáculos que combinan la venta de entradas para verlos en el teatro y, a la vez, que se puedan transmitir para ver en todas partes del mundo. Por eso fue muy natural para nosotros a principios de marzo, ofrecer la posibilidad de hacer los espectáculos por streaming, no como teníamos pensado que era un modelo híbrido sino salir únicamente con la transmisión".

El primer show que realizaron fue el de Palo Pandolfo que se convirtió en quince shows entre marzo y abril. "Este hecho nos dio la pauta de que la cosa estaba funcionando. Entonces se empezaron a sumar artistas como Soledad Pastorutti, Pedro Aznar, Javier Calamaro, Willy Crook, Los nocheros, Nahuel Pennisi, Kapanga, por citar solo algunos".

Tickethoy llegó a las 220 transmisiones por streaming, en todo el mundo y ya vendieron desde su plataforma más de 500 mil entradas. "En 220 shows solo tuvimos inconvenientes en dos de los cuales aprendimos muchísimas cosas porque los elementos para que los espectáculos de estas características salgan bien dependen de muchos factores como la conectividad de bajada de quien compra la entrada, la concurrencia de gente accediendo a la vez, por ejemplo", suma Balan.

"El streaming es al teatro lo que Netflix fue al cine", sentencia Ezequiel Corbo, uno de los responsables de la productora Dabope (Kinky boots, Atrapados en el museo) junto a Pablo Prada y Federico Hoppe, que, luego de un tiempo de pausa comenzó a investigar y finalmente fueron los productores del espectáculo de Martín Bossi y de Tertawa, el show de humor de Sebastián Almada, José María Listorti y Freddy Villarreal que este fin de semana pasado vendió cinco mil entradas. "Así que todo lo que hagamos en este tiempo es un paliativo ante la falta de teatros, estamos esperando que vuelvan a abrir", cuenta Corbo al tiempo que reflexiona sobre ese aluvión de entradas del 7, 8 y 9 de agosto de Bossi clandestino.

La ticketera que supo ser líder en tiempos prepandémicos, Ticketek, con más de 5600 eventos al año tuvo que reinventarse también. Por eso para estos días ya superaron las 130 transmisiones entre recitales, conferencias, charlas, obras de teatro para adultos e infantiles. Los números que manejan son muy fluctuantes, mientras en algunos espectáculos venden entre 15 y 25 mil entradas, la inmensa mayoría se promedia entre las 800 y las 2 mil entradas vendidas. Eventos que van desde shows de youtubers, influencer y mediáticos, hasta el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda conformada por los músicos que acompañan habitualmente al Indio Solari en sus conciertos, Fuerza Bruta, standuperos y una lista muy heterogénea. Ticketek fue la responsable de emitir en vivo el show de Julieta Venegas el 22 de agosto, que vendió tres mil entradas y que repetirá ahora en septiembre.

Por su parte, el festival Cosquín Rock online del 8 y 9 de agosto dejó una cifra llamativa también. Según precisó el productor José Palazzo, 170 mil personas disfrutaron del evento dividido en dos jornadas.

La plataforma de teatro grabado, Teatrix, también registró un salto exponencial en su crecimiento. Entre marzo y abril, la cantidad de suscriptores creció un 300 %, un número absolutamente sorprendente. Y el pico máximo fue durante el mes de abril con 165 mil horas de visualizaciones. Mientras que las visitas al sitio fueron de dos millones en total. "Veníamos de dos años de estabilidad, creciendo permanentemente al 4 o 5 % mensual -cuenta Mirta Romay, directora de Teatrix- y yo recorrí varios países. Como resultado de ese recorrido, en el mes de abril, comenzaron a llamarnos y ya firmamos contrato con México, Paraguay, Bolivia y España. Y estamos en trámites con Colombia. O sea que en estos meses hicimos un trabajo que en otro momento hubiese llevado cinco años. Y agosto culminó con un 10% de crecimiento".

Por otro lado, y aun teniendo en cuenta de que se trata de propuestas gratuitas los números son llamativos: el Complejo Teatral de Buenos Aires desde sus diferentes programas fue subiendo semana a semana las obras pregrabadas. En total, desde el 23 de marzo, alcanzó un total de 1.667.816 de visualizaciones que van desde obras de temporadas recientes (Hamlet, de la temporada 2019, en tres días alcanzó las 160 mil y Campo minado, de Lola Arias, en un solo día 170 mil visualizaciones), el archivo histórico, las propuestas del ballet, del grupo de titiriteros, entre otros ciclos que se fueron creando conforme el aislamiento se extendía. Por su parte, el Teatro Nacional Cervantes tiene activo su canal en YouTube desde el 21 de marzo y cuenta con 31.552 suscriptores y más de 673.354 mil vistas. Los espectáculos más vistos hasta la fecha son El hombre que perdió su sombra (79.068 vistas), Tarascones (67.753), Conversaciones: Diego Capusotto (34.791) y La terquedad (28.619).

A la espera de soluciones y paliativos a la actividad cultural y escénica que se encuentra en un momento de emergencia absoluta, las transmisiones en vivo parecen haber llegado para quedarse.