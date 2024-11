El supuesto motivo de la pelea entre Vanina y Silvina Escudero

Estos últimos días, Vanina Escudero y su esposo, Álvaro Navia, estuvieron en el ojo de la tormenta luego de que saliera a la luz que, en medio de la pandemia, decidieron quitarle a Denise Dumas el título de madrina de su hija Joaquina. Aquel escándalo revivió otro: el distanciamiento entre las hermanas Escudero, el cual prefieren mantener en secreto.

Vanina Escudero y Álvaro Navia en el ojo de la tormenta

En ese sentido, Yanina Latorre reveló este martes en LAM (América TV) cuál habría sido el verdadero motivo por el que Silvina y Vanina no se dirigen la palabra. Mientras en el estudio aseguraban que la familia Navia había vuelto de Uruguay, país en el que estuvieron viviendo unos años, por “desprolijidades”, la panelista aseguró: “Tuvieron denuncias, después terminaron trabajando en un crucero, eran la parejita de la atracción”.

Por su parte, Fernanda Iglesias mencionó que Gaspar Valverde, un cómico uruguayo, contó que “Álvaro (Navia) le pedía apoyo para que lo haga entrar en Uruguay, para que lo haga conocer gente”. “Él lo contactó, lo ayudó un montón y en un momento, decidieron sacarlo (a Valverde) de Polémica en el bar y él no lo defendió. Entonces, este Gaspar salió a hablar pestes, por eso cuando volvieron vinieron con ‘la cola entre las patas’”, continuó la panelista.

Yanina Latorre brindó detalles de la pelea entre Vanina y Silvina Escudero (Foto: captura TV)

Al escucharla, Latorre comentó: “Yo tengo entendido que cuando volvieron, el marido de Silvina les prestó plata porque no estaban bien económicamente. Ahí es donde viene el problema con Silvina. Creo que el marido de Silvina, que es empresario, le dio laburo a Waldo, porque él llegó sin nada y tenía una familia que mantener. Le dio laburo y Silvina se asoció con Vanina en los trajes de baño”.

Sin embargo, como el dinero no regresaba, comenzaron las rispideces. “Medio que se enfrentan porque lo de los trajes de baño era de las dos, pero la guita venía de un solo lado y ahí se cag* todo. Ellos le dieron una gran mano y no sé si es que no eran agradecidos, o que no la devolvieron, o que no se portaron como debieron hacerlo”, completó la mediática.

El conflicto entre las hermanas Escudero tendría que ver con dinero

Los rumores de distanciamiento comenzaron cuando Vanina estuvo ausente en el cumpleaños de su hermana, quien recibió sus 41 años el pasado 27 de septiembre. Más tarde, a través de su cuenta de Instagram, reveló que se había operado de una hernia supra umbilical.

Vanina Escudero fue operada de una hernia, motivo por el que no asistió al cumpleaños de su hermana el pasado 27 de septiembre (Foto: Instagram captura)

En esa línea, Ángel de Brito habló en su programa y dejó entrever la mala actitud que tuvo la mayor de las hermanas. “Fue el cumpleaños de Silvina, la que no estaba era la hermana. No solo que no estaba, que bueno, podés no ir, porque tuvo un problemita de salud y se operó. Pero ponele que no querés ir a una fiesta. Ni una mención. Ni un ‘feliz cumple’. Nada. Vanina no la remó”, dijo el periodista.

Luego, continuó brindando detalles: “Silvina me dijo, ‘qué suerte que a vos te contestó, porque yo no sé por qué está enojada conmigo’”.

Por su parte, Vanina se limitó a decir que no iba a dar explicaciones y explicó: “La realidad es que por respeto a la familia no voy a hablar. Creo que estos temas no se hablan en televisión. Jamás hablé de mi familia y no quisiera empezar ahora, porque es lo más preciado”.