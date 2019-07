La diva sorprendió a la actriz con una pregunta sobre su marido 01:01

Mirtha Legrand se caracteriza, entre otras cosas, por la manera directa e incisiva de lanzar sus preguntas, en el momento menos pensado de sus tradicional p rograma de almuerzos de canal 13. Ayer, a la que tomó por sopresa con una de sus filosas interrogaciones fue a Florencia Raggi. A la modelo y actriz le hizo una pregunta sobre la actividad de su marido, el animador televisivo Nicolás Repetto, que generó un tenso ida y vuelta en la mesa dominical.

"¿Cómo está Nico?", peguntó Mirtha. Ante la respuesta de Raggi de que su marido estaba muy bien, la diva de los almuerzos sentenció: "¿Por qué no trabaja?". "¡Trabaja!", contestó enfática la actriz.

Lejos de cambiar de tema, Mirtha continuó inquiriendo sobre el trabajo de Repetto: "¿En qué trabaja? A ver, contame". "De todo - respondió Raggi, siempre con una sonrisa-. Es un mito eso de que no trabaja cuando no está en los medios". "Pero no lo veo", retrucó la diva de los almuerzos.

Raggi y Legrand protagonizaron un intercambio algo tenso sobre el trabajo de Repetto Crédito: Captura

"Bueno, porque no está en los medios pero también trabaja. La gente que no está en la tele trabaja", replicó la mujer, siempre en defensa de Nicolás Repetto. "¿De qué trabaja? - arremetió Mirtha- Porque en una época se dedicaba a comprar casas, las reformaba y después las vendía ¿Sigue haciendo eso?".

Ante la afirmación de que el animador continuaba realizando esas actividades, Mirtha preguntó: "¿Pero profesionalmente está trabajando?". "Bueno, de eso vivimos. Eso es profesional, no tiene un título de arquitecto, pero es profesional".

El clima tenso se distendió un poco cuando la conductora pasó a declarar su admiración por Repetto y por su emblemático programa Sábado Bus. "Yo lo pondría al frente de un programa de preguntas y respuestas, que él lo hacía tan bien".

Luego la diva mencionó que Sábado Bus "marcó una época" y recordó: "Yo gané un auto ahí".

En el final del diálogo, la conductora, volvió a elogiar a Repetto, pero concluyó con una demostración de que, como ella misma dice, no es rencorosa, pero sí memoriosa: "Repetto es uno de los mejores animadores. Es el primer ganador del Martín Fierro de Oro. Me lo ganó a mí, te digo".