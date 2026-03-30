Seedance 2.0, la IA que asusta a Hollywood, se lanzará en CapCut

ByteDance finalmente ha lanzado su modelo Dreamina Seedance 2.0 para la generación de videos con inteligencia artificial (IA) a través de CapCut, sin embargo, lo ha hecho con restricciones para proteger el contenido con derechos de autor y la prohibición de deepfakes.

El pasado 16 de marzo la compañía comunicó la decisión de suspender el lanzamiento global de Seedance 2.0 tras las disputas con representantes del sector de cine en Hollywood por crear videos con imagen realista sin límites sobre el uso de contenidos protegidos por derechos de autor.

Ahora, la compañía ha retomado sus planes iniciales y ha lanzado oficialmente Seedance 2.0 añadiendo restricciones y limitaciones para proteger la propiedad intelectual, además de prohibir los deepfakes para evitar que se repitan imágenes como el video viral generado por IA de Brad Pitt y Tom Cruise peleando en un edificio en ruinas.

Concretamente, ByteDance ha vetado la posibilidad de generar videos a partir de imágenes que contengan rostros reales. Asimismo, ha implementado tecnologías avanzadas para bloquear contenido no autorizado con derechos de uso, incluyendo métodos de monitorización proactiva, la presentación de informes dentro de la aplicación y la colaboración directa con creadores y titulares de derechos.

La tecnológica también ha introducido una “marca de agua invisible” para identificar los vídeos generados con Seedance 2.0. Esta marca permitirá “tomar medidas” en los casos en los que el contenido infrinja sus pautas, incluso si se ha compartido o modificado fuera de CapCut.

Con todo, la compañía ha matizado en un comunicado en su web que estas medidas están basadas en otras que ya estaban integradas en CapCut para avanzar en la transparencia de la IA y la prevención de contenido que vulnerase sus políticas. De esta forma, CapCut etiqueta el contenido generado por IA con una marca de agua visible y credenciales C2PA para verificar si se ha realizado con IA.

Por el momento, el lanzamiento de Dreamina Seedance 2.0 se realizará de forma gradual para los usuarios de pago de CapCut en Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Malasia, Brasil y México. Además, ByteDance ha avanzado que estarán en contacto con expertos y comunidades creativas a medida que avancen con la expansión para “aprender y mejorar continuamente en las formas en que este modelo puede empoderar la creatividad humana”.

El modelo de generación de imágenes y vídeos multimodal Seedance 2.0 se presentó en China el pasado mes de febrero, y destaca por introducir mejoras de calidad respecto a su predecesor a la hora de generar resultados profesionales, con efectos visuales muy realistas y sonido estéreo de doble canal.