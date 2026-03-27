Video: así atacó el docente de la Universidad de Lanús a los estudiantes

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús denunció haber sido agredido físicamente por un docente en medio de un conflicto ocurrido esta semana dentro del campus. El hecho, que quedó registrado en una grabación difundida en redes sociales y difundida en LN+, generó repercusiones institucionales y políticas, además de un reclamo formal para que se investigue lo sucedido.

Según el testimonio de los alumnos involucrados, el profesor Juan Tumini encabezó un grupo al que calificaron como una “patota kirchnerista”, en el que también participaba Emanuel Carloni, autoridad de la casa de estudios. Afirmaron que recibieron golpes de puño y amenazas de muerte, lo que motivó una denuncia penal por lo ocurrido.

Lesiones y pedido de intervención

Entre los estudiantes afectados, indicaron que Julián Aguilar sufrió una costilla fisurada como consecuencia del enfrentamiento. En ese contexto, exigieron la intervención del rector Daniel Bozzani para identificar a todos los involucrados en el episodio.

La secuencia, que se viralizó rápidamente, reforzó el reclamo de los alumnos, quienes insistieron en que se adopten medidas concretas frente a lo que describieron como un hecho de violencia dentro del ámbito académico.

Un grupo libertario de estudiantes acusó golpes de un profesor

La respuesta de la universidad

Desde la Universidad Nacional de Lanús difundieron un comunicado en el que repudiaron lo sucedido y anunciaron el inicio de una investigación interna. Advirtieron que se suspenderá a los responsables mientras se esclarecen los hechos.

En el texto institucional remarcaron que el ámbito universitario debe garantizar la libertad de expresión y el respeto por la diversidad de ideas. También expresaron su solidaridad con los estudiantes afectados y convocaron a la comunidad educativa a sostener la convivencia.

Intervención del Gobierno

El episodio también generó la reacción del Gobierno nacional. El Ministerio de Capital Humano manifestó su preocupación y solicitó a las autoridades universitarias que informen las medidas adoptadas para resguardar la seguridad de los alumnos.

El Ministerio de Capital Humano pidió explicaciones ante las autoridades de la Universidad Nacional de Lanús tras los hechos de violencia política difundidos en redes sociales.



El subsecretario de Políticas Universitarias, @aleciroalvarez, mantuvo un encuentro con el rector de… pic.twitter.com/4wUAatr1Sx — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) March 27, 2026

En paralelo, el subsecretario de Políticas Públicas, Alejandro Álvarez, se presentó en la universidad y mantuvo un encuentro con el rector y su equipo. El objetivo fue interiorizarse sobre lo ocurrido y exigir garantías para la libre expresión dentro del ámbito educativo.

Tras la reunión, Álvarez sostuvo que se debe asegurar la convivencia democrática y el respeto por la pluralidad de ideas. Además, señaló que desde la universidad le informaron que “el individuo violento ya no forma parte del plantel docente” y que se implementarán acciones para evitar nuevos episodios de este tipo.