Hace unos días, Virginia Gallardo , integrante del programa de América Polémica en el bar, le realizó una pregunta sobre emisión monetaria al candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof que no tardó en repercutir en redes.

"A mí me gusta preguntar estas cosas. ¿Puede ser que usted haya dicho que la inflación no es un fenómeno monetario?", le consultó Gallardo al exministro de Economía del kirchnerismo. "Es que no es", respondió el candidato del Frente de Todos. "Entonces tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria?", le consultó Virginia rápidamente. Su observación, sin embargo, no tuvo devolución.

Este domingo, en diálogo con Mirtha Legrand en Almorzando, Gallardo aludió al tema, y se rió de las versiones que aseveraban que su pregunta estaba armada: "Se decía que lo hicimos a propósito, pero yo digo, ¿de verdad se piensan que voy a querer incomodar a un candidato? Pero creo que tuvo que ver con los prejuicios, que no pensaban que una rubia piensa, y encima puede preguntar", reflexionó.

Mirtha, por su parte, le pidió que "no se achique" en el programa, y que si ella hubiese estado en Polémica, la hubiese aplaudido como lo hicieron sus compañeros, algo que fue muy cuestionado.

En una charla con LA NACION, ante la pregunta de por qué cree que se generó tanto revuelo, Gallardo dijo: "Se lo adjudico a que la noticia tuvo más que ver con el momento político que estamos viviendo, camino a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y a un año electoral (...) Pensé que me quería decir algo respecto de la universidad pública, porque yo acababa de hacer un comentario sobre que había sido estudiante de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y entre gritos y la música se cambió de tema. A veces el vivo genera esas cosas, más cuando somos tantos".