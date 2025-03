Duki fue ovacionado en el Festival de Viña del Mar y se alzó con la Gaviota de Oro

“Noche inolvidable, los amo, mi gente bonita”, escribió Duki en sus redes sociales apenas bajó del escenario de la Quinta Vergara el viernes 28 de febrero, en la anteúltima noche del Festival de Viña del Mar. El joven trapero recibió dos reconocimientos del país vecino, una Gaviota de Plata y otra de Oro , que agradeció con suma emoción. “Muchísimas gracias. Esta gaviota es de todo mi público, de mi papá, mi mamá. Es el primer premio que me dan en toda mi carrera”, expresó.

Sin dudas, el último álbum del cantante, AMERI, marcó un antes y un después en su carrera y hoy su crecimiento profesional parece no tener techo: es considerado uno de los grandes referentes del movimiento urbano latinoamericano actual.

Para comenzar de forma monumental este nuevo año, Duki subió por primera vez al escenario de la Quinta Vergara, en la anteúltima noche del legendario Festival de Viña del Mar

A lo largo del concierto, Duki interpretó algunos de sus más grandes hits como “Givenchy”, “Harakiri”, “Si quieren frontear”, “Antes de perderte”, “Malbec” y “Nueva era” y fue ovacionado por los miles de espectadores que se acercaron al festival.

Su Ameri World Tour, con el que presenta su nuevo disco, lo llevará por 16 países. Además de en la Argentina, estará en Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay, Estados Unidos, Colombia, Perú, México, Ecuador, Puerto Rico, España, Portugal, Reino Unido, Alemania e Italia. Las presentaciones en la Argentina, más precisamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrán lugar en el estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo el 14, 15, 21 y 22 de marzo. Está previsto además que Duki se presente el 9 de abril en el Aconcagua Arena de Mendoza, el 10 en la Plaza de la Música de Córdoba y el 12 del mismo mes en el Salón Metropolitano de Rosario.

Duki, reconocido en su primera presentación en Viña del Mar

Con tan solo 28 años, Duki ha logrado hacerse un nombre en la historia de la música internacional: pasó por las batallas de freestyle que le sirvieron de plataforma para dedicarse a la música y se enfrentó al fenómeno poco frecuente de tener que aprender y profesionalizarse en tiempo récord para estar a la altura de la demanda por verlo en vivo. Su último disco acumuló más de 13.5 millones de reproducciones en su primer día y se convirtió en un hito en la música argentina, siendo el álbum argentino más escuchado en 24 horas.

En 2021 se convirtió en el artista argentino más escuchado del año a nivel global en Spotify, con conciertos agotados en Latinoamérica y Europa y colaboraciones que cosecharon millones de reproducciones en apenas horas. En 2022 el trapero deslumbró al público local con cuatro shows agotados en Vélez y en 2023 con dos presentaciones en el Monumental. Siempre con entradas agotadas.

El show de Duki en el Santiago Bernabéu

Con su anterior gira ADA TOUR, se presentó con dos shows en el estadio River Plate y uno en el Estadio Bernabéu

En 2024, Duki hizo historia al convertirse en el primer argentino en tocar en el mítico Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. Su presencia en España fue tan importante que hasta la estación de metro Santiago Bernabéu modificó su nombre a 'Estación Duko' y personalidades del deporte como Lionel Messi y Manu Ginobili le mandaron mensajes para alentarlo.

El anuncio de que haría un show en el Bernabéu, que tiene capacidad para 65.000 personas en formato de show y para 80.000 para los partidos de fútbol, lo realizó a comienzos de julio de 2023. “A toda mi gente de España, que desde el día uno me trataron como en casa. Un sueño hecho realidad, inimaginable para mi yo de 17 años, que empezaba a rapear en búsqueda de su misión en esta vida. No tengo palabras para describir cómo me siento. Que alguien me despierte”, señaló Duki en ese momento.

El 8 de junio el músico presentó su A.D.A. Tour en Madrid frente a 65 mil personas y con localidades agotadas. Durante su show recibió en el escenario a Nicki Nicole, Emilia Mernes, Rei, YSY A y Neo Pistea e hizo vibrar al público con sus mejores hits. En octubre de 2025, Duki regresará a España con el Ameri World Tour y visitará Sevilla, La Coruña, Barcelona y Madrid.

