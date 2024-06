La estación de metro Santiago Bernabéu de Madrid cambió su nombre en honor a Duki

Escuchar

Los artistas argentinos hacen historia y llevan su música por el mundo. La nueva generación de cantantes, entre ellos Emilia Mernes, María Becerra y Duki, supieron conquistar a los fanáticos con sus canciones, sus colaboraciones musicales y sus estilos. Así como la intérprete de “GTA” acaba de completar sus 10 fechas en el Movistar Arena, todas con localidades agotadas, en marzo “la nena de argentina” también hizo historia en el estadio Más Monumental.

Asimismo, el viernes ocurrió algo en las calles de Madrid referido a Mauro Ezequiel Lombardo o simplemente Duki, que rápidamente se hizo eco en la Argentina y revolucionó las redes sociales. La estación de metro Santiago Bernabéu modificó su nombre a ‘Estación Duko’, en honor al cantante que el 8 de junio, se presentará en el Estadio Santiago Bernabéu - la casa del Real Madrid - frente a 65.000 personas y con localidades agotadas. Al advertir este apoyo al artista de 27 años, algunos fanáticos no pudieron ocultar la emoción y su reacción no se hizo esperar.

Con localidades agotadas, el 8 de junio, Duki presentará en Madrid su “A.D.A. Tour” CAMILA GODOY/ AFV

Esta fue una semana de muchas emociones para el intérprete de “Si te sentís sola”. Además de subir al escenario del Movistar Arena para interpretar con su novia, Emilia Mernes, el tema “Como si no importara”, el miércoles “Los del Espacio”, la canción que hizo con Lit Killah, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra y Big One ganó el Premio Gardel 2024 a la Mejor colaboración urbana. Pero, eso no fue todo porque en unos pocos días volará al Viejo Continente para presentarse con su “A.D.A. Tour” en uno de los estadios más importantes del mundo. Pero, su presencia en las calles de Madrid se hizo notar antes de lo esperado.

El viernes se advirtieron algunos movimientos extraños en la estación de subte de Madrid ‘Santiago Bernabéu’ la cual, como su nombre lo indica, es la que lleva al mítico estadio de la Casa Blanca. Debajo del clásico cartel rojo de “Metro” y del nombre de la estación, se colgó una tercera placa blanca. ¿Qué decía? “Estación Duko” junto a un par de alas de ángel y de murciélago, que son justamente los tatuajes que tiene el cantante debajo del ojo derecho e izquierdo respectivamente. Según consignó el medio ABC de España, este homenaje estará allí hasta el sábado 8 de junio, día de su concierto.

La estación de Metro de Madrid, "Santiago Bernabéu" ahora también se llama "Estación Duko" (Foto: X)

Como era de esperarse, los fanáticos no tardaron en pronunciarse ante este homenaje. “La Comunidad de Madrid cambió el nombre de la estación ‘Santiago Bernabéu’ en honor a Duki por su show. Se llamará ‘Estación Duko’ desde hoy hasta el 8 de junio. ¡El Duko ya es leyenda, solo mírenlo!”, comentó la cuenta de fans de X @dukiworld y además compartió el video del momento en el que colocaron el cartel de “Estación Duko”. “Lo reciben como el boss (jefe)”, comentó y el cantante no tardó en compartir las publicaciones.

El trapero de 27 años sigue con su carrera en ascenso: en noviembre de 2022 se presentó cuatro veces en el Estadio de Vélez Sársfield, con localidades agotadas, y en septiembre lo declararon Personalidad de la Cultura en la Legislatura porteña por su “talento, dedicación y contribución a la industria musical”.

Duki dará un show en España el 8 de junio (Imagen de archivo) CAMILA GODOY/ AFV

Pero, ahora, y tras sus dos shows de diciembre en el Estadio River Plate, y su paso por México, Perú y Colombia, Duki llevará su “A.D.A. Tour” a Madrid, más precisamente al mítico Santiago Bernabéu. ¿Quién cantó ahí esta semana? Nada más y nada menos que la mismísima Taylor Swift.

LA NACION