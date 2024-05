El tenso momento que vivió Delfina Chaves con un cronista de LAM en una entrevista: “No voy a entrar en tu juego”

Escuchar

Sin duda, Delfina Chaves atraviesa un gran presente profesional. Tras pasar varios meses en el exterior para grabar Máxima - biopic sobre la reina Máxima Zorreguieta que se estrenará en la Argentina en agosto - la actriz regresó al país para promocionar su nuevo trabajo, Felices los 6, una serie de Max de ocho capítulos que coprotagoniza junto a Nicolás Furtado.

Pero, entre medio de tantos proyectos, Delfina vivió una tensa situación cuando, en un móvil, Santiago Sposato, cronista de LAM (América), le hizo un comentario que le molestó y mucho. Su cara de disgusto lo dijo todo y ella no dudó en responderle con firmeza. “No voy a entrar en tu juego”, sostuvo.

Delfina Chaves y Nico Furtado protagonizan la serie Felices los 6 Prensa Max

El miércoles en Socios del espectáculo (eltrece), compartieron una entrevista que brindó Chaves desde su auto tanto para el mencionado programa como para LAM. Allí los cronistas la cuestionaron por no haber querido hablar con la prensa en la presentación de su nueva serie. “Yo hablé, hice prensa, muchísima ese día, para todos los medios”, aseguró, y al mismo tiempo sostuvo que intentó evitar ciertas situaciones: “Estábamos tarde también, teníamos que ver los primeros capítulos. Yo estaba también como en un estado mental... estaba con un poco de ansiedad y un poco asustada y sentía que no estaba fuerte para ciertas preguntas”.

Asimismo, la joven actriz también reparó: “Me preguntan por mi familia y hay ciertas veces que no tenés ganas. De verdad, se naturalizan cosas que decís ‘¿por qué me tengo que sentir incómoda y que me agarre ansiedad en el medio de una nota?’”. Y ante los dichos a raíz de sus recientes acciones, reparó en que cada uno es libre de decir lo que quiera: “No pretendo que todo el mundo me quiera ni que todo el mundo piense buenas cosas de mí. Cada uno tiene la libertad de pensar lo que quiera y está bien”.

Delfina Chaves se molestó ante un comentario de Santiago Sposato, cronista de LAM (Foto: Captura de TV / eltrece)

Incluso, Chaves advirtió que esta entrevista no le era fácil y comentó que momentos antes estaba comiendo un sandwich de jamón crudo y queso, pero lo tiró, porque no quería que la agarraran con la comida en la mano. Fue entonces cuando Santiago Sposato hizo una acotación que no le sonó nada bien: “Aparte tiraste un sandwich de jamón crudo, se nota que ganás en euros”.

En la cara de Delfina se reflejó su total desconcierto y todo su malestar ante estos dichos. “No te podés enojar por un chiste de jamón crudo”, sostuvo el cronista, pero ella no dejó pasar el comentario. “Mirá, si vos me haces un chiste para que nos riamos los dos, nos reímos los dos. Si vos querés reírte de mí, eso es otra cosa”, apuntó ella.

Si bien el comunicador le dijo que no era “tan grave”, ella le dejó en claro que no estaba para nada contenta. “Yo no voy a entrar en tu juego”, apuntó. Aunque amagó con reanudar la marcha e irse del lugar, Chaves se quedó unos momentos más para hablar de la serie sobre la vida de la reina de los Países Bajos que la tiene como protagonista.

Delfina Chaves reveló cuál fue la escena más difícil de la serie de Máxima Zorreguieta

Delfina Chaves fue la elegida para ponerse en la piel de la reina de los Países Bajos en Máxima, biopic a cargo de la compañía neerlandesa Videoland. Si bien se trató de una gran oportunidad, no fue nada fácil. “Fue muy duro. Llegué allá y hasta que empecé a filmar tuve mucho tiempo en el medio, no conocía a nadie. Llamaba llorando a mi terapeuta”, se sinceró hace unas semanas en una entrevista con Luzu Tv.

En este sentido contó cuál fue la escena más compleja que tuvo que grabar. “Yo no sé hablar holandés, imaginate (...), pero tengo unas líneas de partida en el libreto a lo largo de la serie en holandés y al final hay un monólogo de tres páginas en holandés. Fue lo más difícil que hice en mi vida”, reconoció y contó que aprendió sus líneas en el mencionado idioma por fonética.

LA NACION