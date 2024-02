escuchar

Paula Chaves estalló luego de que reflotaran los rumores de una presunta relación entre Florencia Vigna y Pedro Alfonso, su marido. Es por ello que desde un móvil de LAM (América TV), la modelo apuntó contra Mimi, la novia del Tirri [Luciano José Giugno], primo de Marcelo Tinelli, y su versión de que el productor habría tenido un affaire hace tiempo con la cantante. Sin embargo, se desmintió las versiones y dejó en claro que este tema la “cansa”.

La modelo fue tajante con su postura y aseguró que no entiende por qué surgió este rumor que vincula a Alfonso con Vigna, que, si bien, nació años atrás, murió hace tiempo. No obstante, tras el escándalo mediático de esta semana, luego de que Mimi reviviera un tema terminado, Chaves no se contuvo ante las cámaras.

“A mí Flor nunca me dio celos, otras sí me dieron celos, Flor en particular nunca me dio celos”, sentenció Chaves e insistió: “O sea, nunca me generó nada. Como mujer, yo estaba recién parida de Baltazar, con toda la revolución hormonal, ella venía un montón a casa con Nico [Ochiatto], me acuerdo que ensayábamos en el living de casa, Oli se iba a los ensayos con Pepe y con Flor. Nunca me dio celos”.

“Primero y principal, confío en mi marido. Ese es el punto número uno. Y punto número dos, nunca me dio celos. A mí lo que me da un poco de fiaca y me cansa un toque, es que cualquiera tira cualquier cosa y es un rumor que ya se instala y todo el mundo dice ‘porque yo sé, porque yo vi’”, criticó Paula con un tono de angustia.

Además, hizo hincapié en que detrás de las cosas que se dicen está su familia, en especial sus hijos, y que esto también afecta a su bienestar. “Por suerte mis hijos no usan la tablet, no ven el celular, pero se habla con una liviandad de todo (...) pero que esto sea un rumor que lo lanza Mimi y lo empiezan a replicar. Con ella compartimos una temporada en Carlos Paz y fue muy copada”, agregó.

Paula Chaves lamentó que estos rumores de infidelidad afectan de lleno a su familia (Fuente: Instagram: @pedroalfonsoo)

Y zanjó: “No puedo estar sentándome a aclarar lo que cualquiera tira porque se le canta y empiezan a replicarlo. Yo le creo a mi marido. Sé lo que viví en ese momento y no voy a dejar de creerle a Pedro que estoy con él hace 13 años, por creerle a una chica que un día se le dio por decir que ella era una picaflor y lanzó todo de nuevo… Me agota”.

En tanto, Paula también recordó la pérdida de su mejor amiga a causa de un cáncer de mama, que terminó con su vida en menos de un año. Según confió, esto le cambió la manera de ver todo y entender sus vínculos con los demás. Es por ello que subrayó que no le da importancia a estas cuestiones.

En cuanto al posible affaire, sostuvo: “Si hubiese pasado, lo perdonaba”. “Tengo tres hijos, una hija de 10 años que por suerte no ve TikTok, Instagram, nada, pero hoy puede entrar a la casa de una amiga y estar viendo este programa y mañana me va a preguntar. Entonces, ¿quién paga las consecuencias de que se dice cualquier pelotu***?”, reclamó con furia.

Hacia el cierre, ponderó: “Hay algo a mí en la vida que me hizo aprender a que de verdad quiero vivir la vida con buena onda. No me quiero enroscar con cosas bolu***, porque la verdad es que la vida es corta. Hay poco tiempo para vivir y pasarla bien”.