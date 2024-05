Zaira Nara saludó a Facundo Pieres por su cumpleaños y compartió las postales y los videos más románticos

Escuchar

Zaira Nara hizo público el saludo en dedicatoria a su pareja, Facundo Pieres, en el marco de su cumpleaños número 38. Desde las redes sociales, este domingo la modelo compartió una seguidilla de videos y postales de ambos en diferentes momentos y dejó en claro el amor que siente por el polista.

Luego de diferentes idas y vueltas, la relación de Zaira y Facundo se tornó más sólida. Para esta oportunidad especial, desde las historias temporales subió tres de ellas. En la primera se trató de un video en el que se mostraron ambos arriba de un carrito de golf en un destino de playa. “Feliz cumple, mi amor”, escribió Nara con mayúsculas. En una siguiente, manifestó una intención positiva para el polista: “Que seas muy feliz siempre”, y lo mencionó. Por último, posteó un recuerdo en la costa argentina, solo agregó el emoji de un corazón.

Zaira Nara y el cálido saludo a su novio Facundo Pieres por su cumpleaños (Fuente: Instagram/@zaira.nara)

Así empezó la relación entre Zaira Nara y Facundo Pieres

En septiembre de 2022, Zaira Nara anunció su separación de Jakob Von Plessen tras ocho años juntos y dos hijos en común, Malaika (7) y Viggo (3). Luego de un tiempo en soledad, rehizo su vida de la mano del polista. Durante el verano del 2023 los dos compartieron algunos eventos y fueron vistos por las calles de Punta del Este, pero nunca confirmaron una relación. En abril del mismo año, se separaron y todo quedó en la nada, presuntamente porque él habría querido “un blanqueo” y ella no.

Lo cierto es que en octubre, a seis meses del incipiente vínculo, la especulación de su regreso terminó por ser cierta y hasta navegaron en un mar de versiones sobre un presunto casamiento. A pesar de las pocas referencias que ha hecho frente a la prensa sobre su romance, desde Instagram, a diario, la hermana de Wanda Nara suele hacer eco de su noviazgo.

Zaira Nara y su recuerdo junto a Facundo Pieres (Fuente: Instagram/@zaira.nara)

En una entrevista con Lizardo Ponce en el programa de streaming Rumis, Nara detalló sobre su relación: “Me gusta ser romántica, no me parece cursi y me gusta que también lo sean conmigo (...) Tuve momentos, pero ahora estoy en una etapa en la que me gusta que me quieran, me cuiden, me mimen. Y yo también lo hago con el otro, porque, no por ser mujer, tengo que quedarme esperando que el otro haga todo”. A pesar de los señalamientos, distanciamientos y diferencias, los dos sortearon las dificultades de pareja y se muestran en la actualidad muy enamorados frente a la escena pública.

LA NACION