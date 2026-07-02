El Teto Medina reveló cómo sigue su tratamiento contra el cáncer: “Séptima temporada de quimio”

Marcelo “Teto” Medina volvió a referirse a su estado de salud mediante su cuenta de Instagram. El conductor subió un video donde detalló cómo avanza el tratamiento de quimioterapia que empezó en enero, cuando lo operaron tras haberle diagnosticado cáncer de colon.

Medina reveló que la enfermedad desarrolló metástasis en el hígado y por eso debía someterse a una serie de tratamientos para evitar que afecte a otros órganos sanos.

El posteo reciente de Teto Medina donde anunció cómo sigue su tratamiento contra el cáncer (Fuente: Instagram/@tetomedina_ok)

“Acabo de ir a la oncóloga y vamos por una séptima temporada de quimio. Me agregaron una temporada más y después sí vamos a ir con los estudios. Así que a seguir haciendo las cosas bien, haciéndole caso a los médicos y saber que tengo que, después de esta quimio, la séptima temporada”, explicó.

Luego detalló que iniciará una serie de estudios para conocer los efectos del tratamiento. “Estoy con mucha fe, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Muchas veces pasa que, cuando te van sumando quimios, hay mucha gente que se empieza como a poner impaciente, ansiosa. Es fundamental saber pasar esta etapa, estar tranquilo, aceptar lo que dicen los médicos, hacer las cosas bien, que todo va a estar bien”, insistió.

“Los quiero mucho. Como siempre les digo, los informo para que vayan sabiendo cómo viene el tratamiento y también gracias a todas aquellas personas que me están compartiendo, que han tenido algún familiar o algo, alguien que ha estado mal y que ha podido superar la enfermedad. Contemos, hay un montón de gente que se recupera, un montón de gente, siempre con una mirada positiva para adelante. Los quiero un montón y gracias por estar”, concluyó en el mensaje para sus seguidores.

Al igual que en el reciente posteo, Medina siempre se mostró con buen ánimo ante la quimioterapia y las recomendaciones de los médicos. En abril, cuando habló de su salud por primera vez, sostuvo: “Estoy pensando siempre en positivo. Las cosas van a salir bien. Mientras tanto, me mantengo activo, que eso es lo importante. También escucho a mi cuerpo cuando estoy mal, pero ahora estoy bien. Así que bueno, a disfrutar. Acuérdense, aflojar nunca, que se puede”.

Teto Medina anunció que empezará por la séptima temporada de quimioterapia (Fuente: Instagram/@tetomedina_ok)

En medio de los controles por su salud, Medina continúa con sus charlas motivacionales, aunque de manera particular por la web y mediante la Clínica Amanecer.

En 2022 fue acusado de ser la “cara visible” e integrar una asociación ilícita denunciada por estafas, reducción a la servidumbre y explotación laboral. Fue excarcelado y siguió con su trabajo.En 2023 fue procesado por ser considerado “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades (hechos 1, 2 y 4) y amenazas coactivas con la utilización de arma”. La denunciante fue su expareja, Mónica Fernández, quien en 2019 advirtió sobre la violencia de género que ejerció Medina sobre ella.