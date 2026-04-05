Teto Medina reveló cómo está hoy del cáncer de colon: “Solo me queda esperar y no proyectar ni pensar en qué podría pasar”

Marcelo “Teto” Medina volvió a hablar de su estado de salud mediante Instagram. Luego de anunciar que tenía cáncer de colon en enero de este año y que se había sometido a una cirugía exitosa, el conductor de TV publicó este fin de semana un descargo en el que anunció cómo se encuentra el avance de su enfermedad.

Cuando confirmó de manera pública que tenía cáncer, hacía ya tres meses que lo habían diagnosticado. Luego de la operación, inició un tratamiento de quimioterapia, hasta que sus doctores hallaron que tenía metástasis en el hígado y, por consiguiente, evaluaron si debería someterse a otra cirugía.

Marcelo "Teto" Medina contó cómo se encuentra su salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon hace seis meses (Fuente: Archivo La Nacion)

En primera parte, subió un reel en el que notificó: “Para los que me preguntaban por el tema de los estudios, van a estar el viernes que viene. Y nada, venimos a trabajar, venimos a dar una de las charlas a una de las comunidades. Estoy contento, feliz, de buen ánimo, pensando siempre en positivo. Las cosas van a salir bien. Mientras tanto, me mantengo activo, que eso es lo importante. También escucho a mi cuerpo cuando estoy mal, pero ahora estoy bien. Así que bueno, nada, a disfrutar este lindo viernes. Que tengan unas muy felices Pascuas y acordarse siempre de aflojar nunca, que se puede”.

Teto Medina habla sobre los próximos estudios sobre su salud

Un día después, con una foto en la que reveló su estado físico y anímico, escribió un resumen de sus últimos días y fue claro en cómo está su situación de salud: “Hoy quería contarles que estoy en un momento donde todo es incertidumbre. Espero con mucha fe y esperanza el resultado de mis análisis, qué me van a decir, dónde estoy parado con mi cáncer y cuáles van a ser los pasos a seguir. Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar. En estas situaciones es donde uno tiene que ser sereno y paciente”, empezó.

Teto Medina detalló que se encuentra en un momento de incertidubre respecto a su salud (Fuente: Instagram/@tetomedina_ok)

Y continuó: “Todo será como debe ser y, sea lo que sea, seguir haciendo caso. Los médicos son los que me guían y seguiré en ese camino. Falta muy poco para tener esos resultados y trabajo para que a mi cabeza no le gane la ansiedad y empiece a pensar en cosas que todavía no sé si sucederán”. Hacia el final, concluyó: “Solo quiero agradecerles el estar acompañándome, porque así todo se hace más fácil. Gracias por leerme. Los quiero”.

En la sección de comentarios de aquel posteo rápidamente se acumularon mensajes de apoyo y otros con emoticones de oración, abrazos y corazones. Incluso se colaron alientos para que siga adelante.

Algunas de las reacciones de los usuarios al posteo de Teto Medina (Fuente: Instagram/@tetomedina_ok)

En medio de los controles por su salud, Marcelo Medina continúa con sus charlas motivacionales, esta vez de manera particular por la web y mediante la Clínica Amanecer. Pese a que en 2022 fue acusado de ser la “cara visible” e integrar una asociación ilícita denunciada por estafas, reducción a la servidumbre y explotación laboral: La razón de vivir; siguió con su trabajo una vez que fue excarcelado.

Además, el conductor fue procesado en 2023 por ser considerado “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades (hechos 1, 2 y 4) y amenazas coactivas con la utilización de arma”. La denunciante fue su expareja, Mónica Fernández, quien en 2019 advirtió sobre la violencia de género que ejerció Medina sobre ella.