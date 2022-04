Desde que blanquearon su relación a mediados del 2021, Sabrina Rojas y el Tucu López no pierden la oportunidad de demostrar, cada vez que pueden, lo enamorados que están. Ya sea a través de las redes sociales o frente a las cámaras de televisión, la química y la complicidad que existe entre ellos se puede sentir a través de la pantalla. No obstante, durante Es por ahí (América), el conductor reveló un oscuro secreto que descolocó a la actriz y que puso a prueba su amor. En medio de una descontracturada charla, compartió su récord de cantidad de días que pasó sin bañarse.

El Tucu López reveló su récord de días sin bañarse y dejó sin palabras a Sabrina Rojas

Caracterizado por su falta de filtro, el Tucu López no tiene problema en relatar algunas de sus anécdotas más extrañas a los televidentes. Esta costumbre no la perdió ni siquiera cuando comenzó a conducir un junto a Rojas quien, en cada edición, se lleva una sorpresa diferente.

En esta ocasión, el asombro llegó acompañado por una pizca de asco y es que, sin ningún tipo de reparo, el actor de Sex reveló que estuvo más de diez días sin higienizarse. “No sé si le interesa, pero yo estuve 15 días sin bañarme”, disparó, en plena charla. Luego de esa bomba, el silencio se instaló en el estudio por un par de segundos mientras la cámara enfocaba la cara de Sabrina Rojas, que transmitía una mezcla de sorpresa y rechazo.

Tras darse cuenta de lo que acababa de admitir pero sin ninguna posibilidad de retroceder o de eliminar lo dicho, manifestó: “Yo sé que no está bueno contar esto en la tele”. Sin embargo el daño ya estaba hecho y la protagonista de Desnudos no disimuló al momento de sentarse más alejada de él. Este gesto solo logró aumentar las risas en el estudio.

El Tucu López junto a Sabrina Rojas Gerardo Viercovich

“Nada, ni baño polaco, ni toallita de bebé. Me hice el hippie y fui a dedo por el norte. Me dije: un hippie con todas las letras no se baña”, agregó López, en un intento de justificar su accionar años atrás. Rápidamente, se dio cuenta de que con sus dichos solo lograría empeorar la situación e intentó protegerse de posibles críticas. “Y sostuve: no me voy a bañar. Es un prejuicio gigantesco, y lo sé”, aseveró, como si ya pudiese prever los comentarios negativos en las redes sociales.

Y continuó: “Beso grande a todos los hippies que nos miran, que son cero. Digamos la verdad, pasaba al lado de los muchachos que están con las clavas, dándole, y que son unos hippies divinos. Sé que es políticamente incorrecto pero”. Antes de que lograra hundirse mas, Sabrina Rojas le puso un freno al extraño descargo y lo impulsó a finalizar el relato original.

Tucu López recordó la ocasión en la que no se bañó por más de diez días Instagram

Con una sonrisa, regresó a su historia para darle un cierre. “Quiero decir dos cosas. La primera gracias. Y la segunda es que yo arranqué esto diciendo que estuve 15 días sin bañarme porque un amigo hippie me dijo que no me bañé para así conectarme más con cosas”, expresó. Aunque el programa continuó como si nada, la insólita -y algo asquerosa anécdota- quedará en el recuerdo, en especial para Sabrina Rojas quien seguramente la utilizará para atormentar a su pareja en el futuro.