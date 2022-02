Tucu López, sobre sobre la posibilidad de tener un hijo con Sabrina Rojas: “Lo venimos hablando”

Cuando el Tucu López y Sabrina Rojas hicieron público su romance, todos se sorprendieron con la noticia. Con el correr del tiempo, la pareja se afianzó y se muestra cada día más enamorada, demostrando que lo que sucede entre ellos no es algo pasajero. Sin miedo a ocultar lo que siente, el conductor de América TV habló sobre la posibilidad de convertirse en padre junto a su novia.

“ Lo venimos hablando, es algo que está constantemente en nuestras charlas . Capaz la tengo que convencer, pero tampoco es que está re lejos de querer”, contó en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, el programa emitido por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Mientras siguen construyendo el vínculo de pareja y debatiendo la posibilidad de incorporar un bebé a la familia, López afianza su relación con los hijos que Rojas tuvo con Luciano Castro, Esperanza (8) y Fausto (7). “Invierto mucho en que el vínculo crezca. Con los niños me llevo muy bien por naturaleza, estamos mucho tiempo juntos, pero no vivimos juntos . Nos convertimos en campeones mundiales de armar tetris”.

Sabrina Rojas y el Tucu López con Esperanza y Fausto, los hijos que ella tuvo junto a Luciano Castro

“Yo me despierto todos los días al lado de Sabri y no puedo entender a la mujer que está al lado mío, pero me pasa por todos lados”, confesó completamente enamorado. “Es muy romántico, pero es lo que me pasa. Más allá de su belleza física, la veo y me parece un ser humano hermoso que ha llegado a mi vida en un momento ideal”, aseguró y agregó: “Me hace re feliz, no me pasó esto antes, esto que siento hoy no. Estuve en pareja varias veces y no tenía el sentimiento que tengo hoy. Creo que tiene que ver con el momento en el que el universo nos ha cruzado”.

A pesar de que Rojas vive en Pilar junto a sus hijos y López en Beccar, la pareja hace el esfuerzo de pasar todas las noches bajo el mismo techo. “El Tetris que hacemos para poder dormir juntos no saben lo qué es. Hace literal dos meses y pico que estamos así”, reveló él hace unas semanas en el programa Es por ahí. “La almohada es clave. Hacemos mucho ida y vuelta porque somos como Los Campanelli nosotros”, contó entre risas.

En ese intercambio y calidad de tiempo compartido también entran en juego los dos niños. “Gracias Tucu por invitarnos a tu casa, por cuidarnos y por ser tan divertido ¡Te queremos mucho!”, decía un mensaje que publicó López en su cuenta de Instagram, escrito de puño y letra por los hijos de su pareja. La cartita estaba firmada por “Espe, Fausto y Sabri”.

Sabrina Rojas y Tucu López buscan la forma de poder pasar todas las noches juntos PATRICIO PIDAL/AFV

“Nos relajó mucho que él conociera a mis hijos, porque pudimos empezar a compartir”, dijo Rojas días atrás en una entrevista exclusiva con LA NACION que brindaron los dos juntos. “Aman al Tucu. Cuando pasamos las fiestas en Mar del Plata, nos preguntaban si el Tucu no podía pedirse un día en el trabajo para venir”, revelaba.

Durante la nota, ambos también hablaron de la buena relación que mantienen con Luciano Castro y su actual pareja, Flor Vigna. “Me genera felicidad que Sabri tenga buen vínculo con el padre de sus hijos. Si a eso sumamos que yo tengo una buena relación con Luciano y con Flor y que, de pronto, también están los chicos y somos los seis y pasamos un buen momento, está todo ganado”, decía él.

“Esto es posible porque entre Luciano y yo no queda más que amor de familia y porque tenemos al lado a dos personas con ganas de sumar, y súper seguras. Para mí es muy importante que mis hijos puedan estar con su mamá y su papá y sus parejas juntos, comer un asado y reírnos y que no sea buena onda solo en el acto del colegio o el cumpleaños. Queremos que nuestros hijos tengan vida de familia. Nuestras parejas saben que para nosotros es importante el vínculo familiar. A veces estoy en casa, viene Lu y se queda almorzar, y le cuento al Tucu y está todo bien”, agregaba ella.