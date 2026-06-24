El Turco García entró a Gran Hermano y enfrentó a Mariela Prieto: “Si no fuese por vos estaría muerto”

El martes, Claudio Omar “El Turco” García se reencontró con su ex, Mariela Prieto, tras el ingreso a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). El hecho sucedió durante el “congelados” y el exfutbolista recordó uno de los momentos más complejos de su vida, cuando ella lo ayudó a salir de las adicciones.

La visita de El Turco llegó en medio del acercamiento de Prieto con Emanuel Di Gioia y tras verse por la pantalla algunos gestos románticos entre ambos. Aunque los dos están separados desde diciembre y aún se llevan bien, no le habría gustado nada la performance de los hermanitos en la fiesta del fin de semana.

El Turco García le agradeció a Prieto por haberlo ayudado a salir de las adicciones (Fuente: Telefe)

Ya dentro de la casa y luego de desearle saludos a Claudio Paul Caniggia frente a Charlotte Caniggia, García se paró junto a Prieto y dijo: “Si no fuese por vos, yo estaría muerto por mis adicciones. Vi lo del baile, siempre estuviste al límite. Sos una gran mujer, seguí jugando. Te quiero un montón”. Antes de despedirse y con un tono serio remató: “El baile no me gustó nada”, en clara referencia al episodio que su ex tuvo con Di Gioia donde se los vio muy “acaramelados”.

Mientras que dentro de la casa la visita de García se celebró e incluso los compañeros de la participante destacaron su presencia, Prieto no lo experimentó así. “Está un poco enojado, me parece. No está acostumbrado a verme bailar con nadie ni a tener una relación de amistad tan cercana con un hombre. Con Ema tenemos una linda amistad. Él no está acostumbrado a que yo tenga este tipo de vínculo”, justificó ella y remarcó: “No me dijo ‘te amo’ y me sorprendió. Es muy celoso de mí y con todo lo que se habló, peor. Creo que eso lo dejó en un lugar feo. Es un señor”.