Quién se fue de Gran Hermano este lunes 22 de junio

La casa más famosa del país vivió una noche que quedará marcada en esta edición de Gran Hermano: Generación Dorada. En una gala de eliminación que se convirtió en la más votada de la temporada, el reality de Telefe despidió a una de sus participantes más influyentes. La definición, que se resolvió tras un intenso mano a mano, mantuvo la incertidumbre hasta el último minuto y provocó un verdadero furor dentro del juego, modificando por completo el escenario de cara a las próximas semanas. Quien quedó fuera del programa fue Catalina “Titi” Tcherkaski.

La placa de nominados se había definido durante la gala del jueves y, desde entonces, todas las miradas apuntaron a un posible enfrentamiento entre dos participantes. Aunque Manuel Ibero, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Solange Abraham y Catalina “Titi” Tcherkaski quedaron en riesgo de eliminación, las redes sociales rápidamente instalaron quiénes concentraban la mayor atención del público.

Todo se definió en un mano a mano entre Sol Abraham y Titi Tcherkaski (Captura: Telefe)

Finalmente, la definición se dio entre Sol y Titi, tal como muchos seguidores del programa habían anticipado. Ambas se consolidaron como figuras centrales de la temporada, liderando grupos enfrentados y protagonizando varios de los momentos más tensos dentro de la casa.

La definición llegó sobre el cierre de la gala, cuando Santiago del Moro reveló que Catalina “Titi” Tcherkaski era la nueva eliminada de Gran Hermano al obtener el 51,8% de los votos, contra el 48,2% de Sol Abraham.

Titi quedó eliminada con el 51,8% de los votos (Captura: Telefe)

Momentos antes de irse, la participante se despidió con una frase que no pasó inadvertida: “Los amo, pero no a todos”. Además, señaló a Manuel Ibero, Yipio y Andrea del Boca como sus favoritos en la competencia y dejó una última crítica hacia algunos de sus compañeros, al asegurar que “dejan mucho que desear”.