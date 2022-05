El último posteo de Noba antes del accidente que lo dejó en grave estado: “Gracias por bancarme”

Antes del grave accidente que sufrió este martes, por el que continúa en “estado critico” y con pronóstico reservado, Lautaro Coronel, mejor conocido El Noba, utilizó su cuenta de Instagram para celebrar con sus más de 900.000 seguidores la adquisición de su propio terreno en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

El referente del género RKT, de 25 años, fue atropellado por un auto alrededor de las 18, mientras conducía su motocicleta en esa localidad bonaerense. Según el parte médico del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Kirchner, donde se encuentra internado, el músico presenta “politraumatismo con traumatismo de cráneo grave, secundario a accidente en vía pública”. Fue ingresado a la Unidad de Terapia Intensiva y permanece mecánicamente ventilado “bajo el efecto de drogas sedoanalgésicas”, precisaron desde la dirección de centro de salud.

El último posteo de Noba antes del accidente

“Hasta que un día ustedes y la música cambiaron mi vida”

Horas antes del accidente, el cantante publicó en las redes sociales una serie de imágenes de su nuevo terreno con un sentido mensaje de agradecimiento para sus incondicionales fans. “Hasta que un día ustedes y la música cambiaron mi vida”, escribió.

“Gracias por escucharme, gracias por bancarme. Hoy tengo mi propio terreno, mi casa tan soñada”, agregó y mencionó a su amigo Leandro Vecchio: “Gracias, amigo, por siempre ayudarme y enseñarme muchas cosas”, cerró el posteo.

"Hasta que un día ustedes y la música cambiaron mi vida": las imágenes del terreno del Noba (Foto: Instagram @el_noba1312)

En las imágenes se puede ver el terreno que compró el músico en su propio barrio, algunas bolsas de materiales para la construcción y una pequeña edificación que va tomando forma en el fondo. También hay algunas tomas que ayudan a ver mejor las proporciones del lugar, que cuenta con algunos árboles y bastante jardín. En las demás fotos se observa lo que, sin dudas, será una futura parrilla en su correspondiente quincho. Y hasta se alcanza a divisar una estructura de cemento que bien podría ser una pileta.

La publicación cosechó cientos de miles de likes y una infinidad de comentarios por parte de los usuarios, que celebraron la noticia como propia. “Más que merecido, amigo. Orgulloso de vos, papá. Seguí con ese corazón y esos códigos, hermano”, comentó uno de sus colegas, el trapero Beltran3k. “Te felicito, guacho. Hace un año me dijiste venime a rescatar que no tengo para la sube, mirá como cambió la mano, amigo”, le escribió otros de sus amigos. “Y no me olvido, vos lo sabés, amiguero”, le respondió el cantante.

La futura parrilla en el terreno de El Noba (Foto: Instagram @el_noba1312)

Fue tal la cantidad de mensajes positivos que recibió en el posteo que decidió volver a agradecerles a todos. “Gracias a todos. Ya saben, uno por uno, sin palabras. A todos nos llega y sépanlo: el resentimiento no sirve, no, es de vago”, escribió El Noba en los comentarios.

El Noba mostró su nuevo terreno (Foto: Instagram @el_noba1312)

Entre los saludos apareció también su amigo y colega L-Gante, que le dedicó varios emojis de corazones. Horas más tarde, tras el accidente, el cantante de “cumbia 420″ volvió a utilizar sus redes sociales para mandarle su apoyo a El Noba y pedir por su pronta recuperación.

El mensaje de apoyo del cantante (Foto Instagram @lgante_keloke)

También acudió a Instagram Leandro Vecchio, el amigo del músico que fue mencionado en el posteo del terreno. A través de sus historias, el joven envió un contundente mensaje contra los medios de comunicación y pidió que todos estén juntos para que “salga de esta”.

El mensaje de un amigo de El Noba tras el accidente (Foto: Instagram @leo_byinfinit)

“Gente, a los medios no le importamos nosotros la familia, le importa poner bol... para llenar un programa”, remarcó y relató cómo fue el accidente: “Lo que pasó fue que él estaba en la casa, agarró la moto y se fue a dar una vuelta, se le cruzó un auto y lo chocó. No venía corriendo, no venía colgando, no nada”, aseguró.

Vecchio dijo que se trató de un accidente de tránsito “como puede tener cualquier persona en este mundo” y afirmó que ahora “estamos todos juntos para que [El Noba] salga de esta”, cerró el mensaje.