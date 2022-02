¿Estuvo preso? Qué dijo L-Gante sobre su presunta detención por portación de armas de guerra y amenazas

L-Gante se vio envuelto este sábado en una polémica luego de que surgieran versiones que afirmaban que el artista estaba detenido en la Comisaría 1° de General Rodríguez por amenazas agravadas y tenencia de arma de guerra. En un principio, el cantante realizó un descargo en sus redes sociales donde desmintió la noticia, pero fue el propio manager y su abogado quienes dieron más detalles sobre lo sucedido.

Alejandro Cipolla, abogado del músico, aclaró en su cuenta oficial de Twitter que todo se trata de una noticia falsa. “¡Fake news! L-Gante se encuentra en su casa con su familia, no está detenido como dicen los medios de comunicación”, escribió junto a un video que compartió el referente de la cumbia “420″ en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el letrado confirmó en diálogo con LA NACION que en principio sí hubo una discusión entre el cantante y otra persona, pero que todo se aclaró en el momento y que no hubo armas de fuego. “L-Gante evitó un robo en la casa de su hermana, aparentemente de un chico que ya tenía otros antecedentes en el barrio”. “No hubo ningún disparo, el denunciante es un exagerado y quiere sacar provecho de esta situación”, subrayó el representante legal del artista.

Antes, su manager, Maxi “El Brother” habló con Luis Ventura en Secretos verdaderos (América TV) y también apuntó contra las presuntas falsas acusaciones que su representado tiene que enfrentar. “Lo viven denunciando, olvidate. Es como la denuncia de Fernando Burlando. Esta es gente que busca fama”, afirmó. Y agregó: “Hoy la gente, para que la nombren en un titular o porque los mencionen en una red social, hacen cualquier cosa y vos lo sabés mejor que yo”.

El mánager de L-Gante aclaró la situación del cantante

En ese marco, el agente esclareció los hechos que ocurrieron el sábado 5 de febrero y a quiénes tuvo como protagonistas. “Fue gente que se conoce del barrio Bicentenario de General Rodríguez. Son discusiones que pasan en los barrios”, remarcó. Luego de confirmar que el artista estuvo presente en aquel momento, Maxi aclaró que todo ocurrió a dos casas de la vivienda de L-Gante y que el músico solo participó como un “referente del barrio”.

Respecto de las versiones que indicaban que hubo armas de fuego en el lugar, el manager afirmó que por su parte no estaba enterado de eso. “Dicen que hubo un disparo, pero yo no vi un arma ni escuché un disparo. Hubo muchos gritos de chicas y ruido de motos que pasaban”, aclaró. Y describió: “Estaban todos afuera, L-Gante también. Dicen que hubo un disparo, pero yo no vi ningún arma y no escuché disparos”.

Por otro lado, “El Brother” manifestó que el compositor estuvo descansando en su casa junto a su hija Jamaica y su pareja Tamara Báez, quien denunció que fue víctima de un hackeo virtual de sus redes sociales. “A ella le hackearon su cuenta de Instagram y le hicieron perder un millón de seguidores. Hoy están todos contra ellos porque están en el ojo del huracán y apuntando contra ellos”, sostuvo indignado.

El descargo de L-Gante en sus redes sociales

Por medio de la red social, Elián compartió una serie de Stories donde se lo ve desde el living de su casa y mirando los titulares que afirmaban su detención. Al pie de la filmación en la que mira a cámara con cara irónica escribió: “Whats” (“¿Qué?”, en español).

En otra de las publicaciones, Valenzuela se lució junto a su pareja y su hija mientras seguían observando las noticias en la televisión. “¡Qué pasa loco! ¿Otra vez está detenido L-Gante? Lo estoy viendo acá por la tele”, bromeó muy relajado desde su cama.

L-Gante se mostró en Instagram luego de las noticias que afirmaban su detención Captura Instagram

“Igual ya saben cómo es. Ni cabida. Que la cuenten cómo quieran. Ayer anunciamos el evento y hoy salen a querer bajarnos”, cerró en otro video haciendo referencia al concierto que dará el próximo 13 de febrero. Recordemos que el compositor había promocionado el show en otra historia que compartió el viernes pasado y, entre otras cosas, aclaró que “será sin costo para el Estado y sin banderas políticas”. “Soy yo que quiero regalar un show para mi país”, escribió junto una imagen donde especificó más detalles del evento. “Esto lo hacemos para estar en contacto con jóvenes como yo. Los esperamos a todos y todas el domingo a las 20″, cerró en otra promoción.

No es la única vez que el cantante tuvo que enfrentar noticias sobre una supuesta detención. El pasado 10 de marzo, había sido demorado por agentes policiales de la provincia de San Juan tras un show en los que fue acusado de hacer “disturbios en la vía pública”. En aquel entonces, L-Gante desmintió las versiones de lo que había trascendido y aclaró los hechos en las redes sociales.

“Salí a dar un giro afuera del hotel había unos fans y dije me voy a sacar un par de fotos. Fuimos a dar una vuelta en un BMW y como que los policías me tenían medio visto. Ocho patrulleros, nos hicieron bajar a todos, me hicieron problemas por boludeces que nada que ver y arrancamos para la comisaría”. Y cerró: “Supuestamente me levantaron por no tener barbijo y el DNI encima. Nada que ver. Re en falta los policías”.