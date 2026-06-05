El verdadero motivo por el que Marcelo Tinelli se habría separado de Rossana Almeyda

Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda se habrían separado a dos meses de haber anunciado su romance. La información fue dada a conocer este jueves en LAM (América TV), donde revelaron el presunto motivo por el que decidieron continuar sus vidas por separado.

Pepe Ochoa fue quien confirmó la noticia (Foto: Captura TV)

Según explicó Pepe Ochoa, el quiebre habría sido producto de un extraño acuerdo conversado entre ambos. “Me venían diciendo que tomaron la decisión de separarse por un proyecto que tiene él ahora, que haga su vida de soltero y después vuelvan. Preferían que en este momento cortar con lo que estaban construyendo“, expresó.

Y continuó: “Cuando tuve la posta del tema, le escribí preguntando: ‘¿Te separaste?’ Y me manda una foto imitando mi cara. Raro. Le pongo: ‘Si no me estás aclarando, es porque te separaste, te conozco’ Y no me respondió más”.

Quién es Rossana Almeyda y cómo nació el fugaz romance

Rossana Almeyda es una modelo y empresaria de bajo perfil mediático, que logró conquistar al famoso presentador tras conocerse en eventos exclusivos en Punta del Este. El flechazo entre ambos fue inmediato, y aunque intentaron resguardar la intimidad de la pareja en los primeros meses, el romance salió a la luz rápidamente.

Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda, un amor con fecha de vencimiento (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

Fue el propio Tinelli quien oficializó su romance al compartir con sus más de 14 millones de seguidores una serie de fotografías de una cena con la mujer que le había robado el corazón. A principios de mayo, pasaron todo un sábado juntos y en primera instancia prepararon un asado con amigos; mientras que por la noche le hizo pasta casera para sorprenderla.

Rossana Almeyda es amiga de Pampita

“Hoy en casa cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto”, adelantó Tinelli mientras en la imagen se lo vio en plena preparación de los fideos y con un atuendo descontracturado y sin zapatillas. Además, añadió emoticones de corazón y mencionó a Almeyda.

El gesto tierno de Marcelo Tinelli a Rossana Almeyda, con quien salió durante dos meses (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

Esta sorpresiva separación se suma al ya movido historial sentimental de Tinelli. Cabe recordar que el empresario se separó en marzo de la modelo peruana Milett Figueroa, relación que nació bajo los focos de la pista del Bailando (América TV). Previo a eso, Marcelo mantuvo una relación de casi una década con Guillermina Valdés, madre de su hijo menor, Lorenzo.

Por el momento, ni el conductor ni Almeyda salieron a dar declaraciones oficiales en sus redes sociales sobre este “impasse” o final definitivo.