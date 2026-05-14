Milett Figueroa rompió el silencio sobre su separación de Marcelo Tinelli: “Estoy procesando todo”

La ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvió a ubicarse en el centro de la escena y despertó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo. La situación cobró aún más relevancia luego de que el conductor confirmara que atraviesa un nuevo presente sentimental, un detalle que reavivó las miradas sobre el final de su historia con la modelo peruana. En medio de ese contexto, ella decidió hablar públicamente y romper el silencio sobre la separación, dejando entrever lo complejo y movilizante que resultó atravesar ese momento personal.

Durante una entrevista con el programa Amor y Fuego, Milett Figueroa no pudo contener la emoción al referirse al difícil momento personal que atraviesa tras el final de su relación con Marcelo Tinelli. La modelo y actriz peruana se mostró visiblemente afectada y terminó quebrándose al hablar del proceso que enfrenta desde que la historia de amor llegó a su fin.

Milett habló sobre su separación con Marcelo Tinelli (Captura: América TV)

En medio de la charla, le preguntaron de manera directa si todavía seguía enamorada del conductor argentino. Lejos de esquivar el tema o responder con distancia, Milett eligió sincerarse y expresar cómo vive este presente. “Ahora estoy procesando todo lo que está pasando de la forma más humana posible”, señaló, dando a entender que la separación aún es una situación muy reciente y sensible para ella. Más adelante, profundizó sobre el tema y agregó: “Obviamente es un proceso. Soy un ser humano y cada quien procesa lo que necesite en su momento. Creo que el amor no aparece muchas veces”.

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores llegó cuando explicó el verdadero motivo detrás de su angustia. Mientras intentaba contener el llanto, aclaró: “Estas lágrimas no son de despecho, son de dolor, dolor de ver a mi mamá, que está mal”. Sin lugar a dudas, sus palabras dejaron al descubierto la carga emocional que atraviesa y mostraron una faceta íntima y vulnerable en medio de un momento especialmente difícil.

Milett Figueroa admitió que está atravesando un difícil momento tras la separación con el conductor (Foto: Instagram/@milett)

Otro de los aspectos que más llamó la atención durante la entrevista fue la revelación de Milett sobre el vínculo actual con Marcelo Tinelli. La modelo contó que ya no mantiene contacto con el conductor y que incluso decidió bloquearlo de sus redes sociales y de todos los canales de comunicación, marcando una distancia total tras el final de la relación.

Aunque evitó profundizar sobre las razones puntuales que la llevaron a tomar esa decisión, reconoció que la historia atravesó momentos difíciles y que la distancia fue uno de los grandes desafíos. “Sí hubo momentos lindos y momentos como en toda relación, discusiones... no fue fácil para mí llevar una relación lejos de mi familia, lejos de mis amigos”, expresó al recordar lo complejo que resultó sostener ese vínculo.