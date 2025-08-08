El video con el que Pity Álvarez anunció su show en Vélez

Christian Gabriel Álvarez, conocido como Pity Álvarez, anunció su regreso a los escenarios con un concierto programado para el 5 de diciembre en el Estadio de Vélez. El músico también comunicó la próxima publicación de un nuevo tema titulado “Basado en hechos reales”. La información se difundió este viernes, mediante un video en su recién estrenado canal oficial de Instagram.

¿Cómo es el video en el que Pity Álvarez anunció su regreso a los escenarios?

El anuncio se produjo a través de un video en el nuevo canal de Instagram del artista. En el material, el cantante aparece en un ambiente iluminado de modo tenue. El fondo muestra grafitis con la palabra “VOLVER” en color rojo. Álvarez viste una campera azul con detalles rojos y unas gafas de sol con una luz roja proyectada sobre su rostro.

El nuevo sencillo del músico se titulará "Basado en hechos reales"

Más tarde se quita la campera y usa un buzo con capucha negra que lleva la inscripción “BASADO EN HECHOS REALES”. Durante la grabación, Pity Álvarez sostiene una taza y gesticula. El video concluye con imágenes de una pantalla que reproduce un desfile de lencería y un altavoz con luces cambiantes.

El músico inició su mensaje agradeciendo a sus seguidores. “Quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram, por acá vamos a dar todas las noticias oficiales”, afirmó Álvarez en el video. También extendió su gratitud a “todos los que tienen páginas de nosotros”, en alusión a las cuentas de fans de sus anteriores bandas, Viejas Locas e Intoxicados. Destacó el trabajo de quienes hasta ahora difundieron información. “Tengo dos noticias muy lindas para darles”, anticipó.

El concierto de regreso está programado para el 5 de diciembre en el Estadio Vélez

Qué primicias dio el Pity Álvarez en su último video

Pity Álvarez confirmó su presentación en el Estadio Vélez para el 5 de diciembre. El músico precisó la fecha y el lugar del evento. Este concierto marca su retorno a los escenarios. Actuará en condición de solista, sin sus bandas anteriores, Intoxicados o Viejas Locas.

Además del concierto, Pity Álvarez anunció un nuevo sencillo. El tema se titula “Basado en hechos reales”. El artista ya grabó la canción y el video musical que acompaña el lanzamiento está en proceso de finalización.

“Ya lo tenemos grabado, estamos terminando el video. Espero que se pongan las pilas”, comentó Álvarez en el video. Agregó que el lanzamiento del tema precederá al concierto en Vélez. “Antes de eso, vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten”, señaló.

En abril de 2025, el músico reapareció con un mensaje grabado durante el festival Quilmes Rock Télam

Reapariciones previas y situación judicial de Pity Álvarez

La reaparición de Pity Álvarez en este video se suma a otras apariciones públicas recientes. En abril de 2025, el músico participó en la edición del Quilmes Rock 2025. Lo hizo a través de un mensaje grabado. Expresó su emoción por el festival y manifestó su deseo de volver a los escenarios. En esa ocasión, advirtió que “van a tener que esperar un poquito más”.

A finales de 2023, regresó a los estudios de grabación. Allí grabó cuatro canciones para el documental Tangos Bajos. Compartió el proyecto con Daniel Melingo y Julieta Laso. La ex integrante de la Orquesta Fernández Fierro, Julieta Laso, calificó ese momento como un “día histórico”. Pity Álvarez interpretó, entre otros temas, el tango Pesar de Melingo. Esta fue su primera incursión en un estudio desde el homicidio por el que permanece procesado.

Pity Álvarez y Daniel Melingo se reencontraron para volver a grabar algunos de los temas de Tangos bajos Instagram @danielmelingo

La imagen de Álvarez en ese entonces generó comentarios en redes sociales. Algunos usuarios lo compararon con Diego Maradona o Bergara Leumann debido a su cabello rubio y su complexión. En septiembre de 2023, se informó que el cantante ya no residía en la Fundación Eira, ubicada en Tortuguitas, Malvinas Argentinas. Allí cumplía un tratamiento psiquiátrico bajo orden judicial.

Pity Álvarez continúa procesado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, alias “Gringo”. El homicidio ocurrió el 12 de junio de 2018 en el complejo de edificios del barrio Samoré, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. El Padre César ha acompañado a Pity Álvarez desde su detención.

