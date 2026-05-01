Mario Boskis, cardiólogo, explicó en detalle la operación que le realizaron a Diego Peretti en el corazón

Tras la intervención al actor Diego Peretti, de 63 años, que fue sometido a una angioplastia con colocación de stent luego de un control de rutina en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), el cardiólogo Mario Boskis explicó en LN+ cómo funciona este tipo de procedimiento.

Según el especialista, muchas enfermedades coronarias se desarrollan de forma progresiva y silenciosa. “Hay gente que no tiene ningún tipo de sintomatología y puede tener un problema en una arteria coronaria”, señaló, al describir lo que se conoce como cardiopatía isquémica. En estos casos, las arterias que irrigan el corazón pueden ir obstruyéndose lentamente, como “una cañería que se va tapando”, hasta comprometer el flujo sanguíneo.

En esa línea, explicó que existen situaciones de “isquemia silente”, en las que una persona puede tener una obstrucción crítica —incluso del 90%— sin presentar dolor ni señales evidentes. Por eso, remarcó la importancia de los estudios funcionales, como las pruebas de esfuerzo, que permiten detectar anomalías antes de que aparezcan complicaciones mayores.

Mario Boskis hablo sobre la operacion de Diego Peretti

Cómo es la operación con stent

Boskis detalló que, ante la detección de una obstrucción, el paso siguiente suele ser una coronariografía, un estudio que permite observar con precisión el estado de las arterias. En muchos casos, durante ese mismo procedimiento se realiza la angioplastia.

“Se entra con una especie de ‘cuerdita’ por una arteria del brazo o la pierna, se llega hasta el corazón, se infla un balón para abrir la obstrucción y luego se coloca un stent para mantener la arteria abierta”, detalló. Se trata de una intervención mínimamente invasiva que, en la actualidad, suele realizarse con el paciente despierto y con anestesia local.

Este tipo de práctica, como la que se le realizó a Peretti, permite restablecer el flujo sanguíneo y prevenir eventos más graves, como un infarto.

Diego Peretti, antes de estrenar el film La Muerte de un Comediante Hernan Zenteno - La Nacion

La importancia del chequeo anual

Consultado sobre la frecuencia de los controles, el cardiólogo fue claro: “Generalmente recomendamos el chequeo anual”. Sin embargo, aclaró que ante la aparición de cualquier síntoma, la consulta debe ser inmediata.

Sobre el final de la entrevista, el especialista insistió en que muchas patologías cardiovasculares pueden desarrollarse sin manifestaciones visibles, por lo que los estudios preventivos cumplen un rol central en la detección temprana.