El video íntimo de Pampita que grabó Roberto García Moritán

Roberto García Moritán y Pampita atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja. Felizmente casados desde el pasado 2019, con sus familias ensambladas y celebrando su amor, ahora se suma una nueva alegría -y un desafío-, el nacimiento de su hija.

Desde que dio a conocer la noticia, la jurado de La Academia (eltrece), no ha tenido problemas en mostrar el avance del embarazo, el crecimiento de la panza o contar algunas intimidades que vive en su día a día. Sin embargo, siempre hubo cosas dejadas para la intimidad del hogar.

Cansada después de un arduo día de trabajo, la conductora se recostó en su cama para descansar y dormir una siesta. Pantalón abierto y camisa arremangada daban la pista de la necesidad de relajarse unos minutos después de una jornada de grabaciones y el trajín propio de la televisión.

Roberto Moritan graba a Pampita en Instagram

Al ver la imagen, quien aprovechó la oportunidad fue García Moritán. El empresario agarró su celular y empezó a grabar unos videos para sus historias de Instagram. “Amor, dale. Ya puse la serie”, le indicó a Pampita.

Ella, tapándose la cara con ambas manos, atinó a aclarar que estaba “muy fea” y que no iba a mostrarse en cámara. “Estoy filmando la panza, no se te ve a vos”, explicó Moritán. “Se me ve, se me ve”, indicó mientras se levantaba, aún tapándose la cara, pero riéndose.

“¿Qué pensás? ¿quedarte escondida el resto de tu vida?”, bromeó su pareja. Luego de levantarse, posó para una foto luciendo la panza y su cara de dormida, que Roberto compartió en sus redes sociales.

LA NACION