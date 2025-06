El vínculo familiar del Papa León XIV con Madonna y Justin Bieber

Desde que fue elegido como papa, precisamente el 8 de mayo de este año, el mundo entero posó la atención sobre León XIV con intención de saber más sobre el hombre que hoy es Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Pese a que se sabe que tiene antepasados afroamericanos, una investigación señaló que estaría emparentado no solo con Madonna y Justin Bieber, sino también con otras personalidades destacadas.

Según el análisis que llevó a cabo el periodista Henry Louis Gates Jr. para The New York Times, la intérprete de “La isla bonita” y el cantante de “That Should Be Me” comparten lazos familiares con el nuevo líder de la Iglesia Católica gracias a un antepasado común por línea materna, nacido alrededor de la década de 1590.

Pero eso no es todo. De acuerdo al estudio, Robert Francis Prevost sería primo también de nombres destacados de la política y la industria del entretenimiento, como Justin Trudeau, Hillary Clinton y Angelina Jolie.

El vínculo genealógico entre el sumo pontífice y la reina del pop generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, sobre todo por el historial de confrontaciones y desacuerdos entre la cantante y la Iglesia Católica, los cuales se intensificaron particularmente tras el lanzamiento del polémico video musical “Like a Prayer” (“Como una oración”), en el que denunciaba el abuso racista de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y bailaba entre cruces en llamas. Por aquel entonces, Juan Pablo II emitió un comunicado en el que repudió el uso de la iconografía católica plasmada en esa grabación.

En otra oportunidad, incomodó a la Iglesia durante un concierto en Roma, como parte de la gira Confessions Tour, cuando apareció en el escenario crucificada, en una cruz de neón.

En 2022, la artista de 66 años publicó en X un mensaje para el entonces papa Francisco. “Hola @Pontifex Francis, soy una buena católica. ¡Lo juro! ¡No lo juro! Pasaron décadas desde mi última confesión. ¿Podríamos vernos algún día para hablar de algunos asuntos importantes? Me excomulgaron tres veces. No me parece justo. Atentamente, Madonna", escribió. Pese a que ella misma compartió imágenes generadas por IA donde aparece junto a él, el encuentro nunca ocurrió.

La historia detrás de la ascendencia de León XIV

Más allá de sus vínculos con personalidades destacadas, el estudio genealógico del papa León XIV brindó una perspectiva exclusiva sobre su ascendencia que se caracteriza por ser un reflejo de “la historia de la migración y la diversidad en Estados Unidos”. El periodista identificó orígenes ancestrales en Francia, Italia, España, Estados Unidos, Cuba, Canadá, Haití y Guadalupe, lo que pone demostró la complejidad de su ascendencia.

La investigación, que abarcó más de 500 años de historia, también reveló el papel fundamental que desempeñaron dos de sus ancestros, entre los que se encuentra Charles Louis Boucher de Grandpré, su tatarabuelo materno, quien lideró la milicia de Luisiana en Pointe Coupée en 1777 y jugó un papel clave en la conquista de puestos británicos durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y Antonio José de Sucre, una figura fundamental en la batalla de Ayacucho, que desempeñó un papel decisivo en la lucha contra el colonialismo español en Latinoamérica, convirtiéndose posteriormente en el primer presidente electo democráticamente en Bolivia.