Emanuel Ortega rompió el silencio sobre Julieta Prandi: “Todos los duelos son dolorosos pero yo no elegí estar en esta situación”

La sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, a 27 días de haberse casado, desató una catarata de especulaciones que incluyó sospechas de infidelidad, posibles peleas y terceras personas en discordia. En medio de ese torbellino de rumores, quien habló, aunque no muy predispuesto a hacerlo, fue el principal implicado: Emanuel Ortega.

En una entrevista con SQP (América), el músico aceptó tener un intercambio con el cronista del ciclo, aunque con el ánimo por el piso. En un primer momento, quiso aclarar que fuera de cámara había dicho que no quería dar su opinión sobre la ruptura, algo que finalmente terminó haciendo. “Yo recién salía de acá y ustedes estaban afuera. Tuvimos una charla breve fuera de cámara, yo te pedí por favor que no quería hacer esto. Yo entiendo el trabajo tuyo y el de tus colegas, pero yo quiero que entiendan que cuando uno no elige estar en el en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es muy feo que te lleven ahí y verte en un barro que vos no elegiste”, dijo.

Emanuel Ortega intentó esquivar a la prensa pero, esta semana, tuvo que hablar ante la insistencia de los cronistas (Foto: Captura de pantalla de SQP)

Acto seguido, el periodista ahondó en su situación y le señaló que diferentes integrantes de su familia, entre ellos su hermana y su papá, hablaron del tema. Sin embargo, Ortega desestimó eso. “No, pero eso no es cierto. Nadie salió a hablar. Yo tengo familia grande, somos muchos. Creo que agarraron a un par y le preguntaron, pero nadie, o sea, ninguno en mi familia salió con ganas de decir nada ni aclarar nada”, apuntó.

Cuando el cronista volvió a insistir, y muy a su pesar, Ortega completó: “Perdón, no es algo que yo quiera hablar frente a una cámara. Estábamos en la calle y yo te dije: ‘Acá no, por favor’. Y entramos, pero yo no tengo ganas de hablar de esto, es algo... todos los duelos son dolorosos y bueno, yo no elegí estar en esta situación”.

Siempre cabizbajo, Ortega fue consultado por el comunicado con el que Julieta Prandi informó la sorpresiva ruptura. “Yo puedo hablar por mí, no por las decisiones ni actitudes de otros, eso tendrá que responder cada quien; estuve seis años con una persona que quise mucho y que amé, y que sobre todo respeto. Eligió hacer las cosas como eligió y todo lo demás es algo que se dirime en el ámbito privado y para que hablen las personas involucradas”, señaló.

Acto seguido, se le preguntó por el show de nombres de terceras personas en discordia, las cuales fueron vinculadas a él. “Yo lamento mucho que se haya arrastrado a gente que no tiene nada que ver. Yo no elegí esta situación, pero lo lamento por la gente que tuvo que ver su cara envuelta en una historia que es lamentable”, destacó.

Incluso, para terminar la entrevista, se refirió al comentario de su expareja, Ana Paula Dutil, que especuló con que él y Prandi podrían volver a intentarlo. “No sé, fue todo muy raro, y tengo en este momento muy poca claridad para mí, más con una cámara y un micrófono prendidos; estoy aturdido, intentando distraerme con mi trabajo, me refugio ahí. El tiempo acomodará todo. Yo les pido que la corten con las especulaciones, hay gente que quedó herida y quedó envuelta en algo nada qué ver”, finalizó.

Julieta Prandi se refugió en Brasil

Con el objetivo de escaparse de la cobertura mediática, Julieta Prandi decidió hacer un viaje relámpago a Río de Janeiro. De hecho, en las últimas horas, fue fotografiada con un hombre en la playa. Ante esto, se dispararon nuevamente las sospechas de posibles terceros en discordia (ahora de su lado), algo que ella salió a desmentir en sus redes sociales.

Julieta Prandi cruzó las versiones que indicaban que estaba en Brasil con otro hombre instagram.com/jprandi

“Sí, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse”, respondió en X a una publicación periodística que aseguraba que, en medio del escándalo por su separación, se había “ido del país con otro hombre”.

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