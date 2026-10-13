Emanuel Ortega habló por primera vez de su separación de Julieta Prandi y se mostró destrozado: “No la estoy pasando nada bien”

Este lunes, Julieta Prandi sorprendió al comunicar mediante sus redes sociales y 27 días después de su casamiento que se había separado de Emanuel Ortega. En medio de versiones de infidelidad por parte del músico hacia la modelo, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar rompió el silencio.

El civil de Emanuel Ortega y Julieta Prandi en el registro civil San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

Pese a que mantiene un bajo perfil, el artista quiso llevar calma y habló este martes con SQP (América TV). Aunque solo entornó la puerta de su estudio de grabación, respondió algunas de las preguntas que el cronista le hizo. “Es un momento triste y privado. Espero que entiendan que quisiera conservarlo en el ámbito de lo privado”, expresó.

En ese sentido, el movilero quiso saber si estaba la posibilidad de que se reconcilien. “Esto es muy antipático, no quiero hablar así con una puerta cerrada, pero entiéndanme que no estoy de ánimo para hablar en este momento y les pido disculpas”, aseveró.

Emanuel Ortega rompió el silencio con SQP en América TV

Ante la consulta sobre cómo se encuentra transitando este momento, el artista comentó: “Como puedo. No estoy bien, pero ya va a pasar. Son momentos”. Acto seguido, el cronista quiso saber si se trataba de “un acto de impulso” y si creía que “pueden volver a reconciliarse”. “No tengo nada más que decir. Les pido disculpas y sepan entender el momento. Respeto mucho su trabajo, los superentiendo, pero entiéndanme a mí, por favor. Es un momento que quisiera conservar en el ámbito de lo privado”, cerró.

Cabe recordar que el escándalo se desató este lunes, cuando Prandi recurrió a su cuenta de Instagram para publicar su sorpresiva ruptura. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver con la verdad”, sostuvo.

El comunicado que publicó Julieta Prandi

“Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”, enfatizó sin entrar en detalles sobre el motivo de la ruptura. “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero que sepan respetar. Gracias”, sentenció.