En medio de los rumores de un romance con Lauty Gram, la China Suárez reveló cuál es su estado sentimental

escuchar

María Eugenia Suárez rompió el silencio en medio de los rumores de un noviazgo con Lautaro González Cadicamo - conocido artísticamente como Lauty Gram - y sentenció cuál es su presente sentimental. Además, mediante las redes sociales describió qué tipo de relaciones románticas son las que prefiere a la hora de entablar un vínculo serio con un otro.

Este lunes, “La China” Suárez utilizó las Stories de Instagram y aclaró los rumores que la acercaron a Lauty Gram. Desde Uruguay, luego de una serie de fiestas, obligaciones laborales y goce con sus hijos en la playa del país vecino, la actriz eligió su perfil oficial y no un medio de comunicación para dejar en claro que aún se mantiene soltera.

La China desmintió estar de novia (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Con la propuesta “10 antes de dormir”, en la caja de preguntas que dispone la red social para interactuar con sus seguidores, Suárez respondió a los usuarios diferentes cuestionamientos sobre su presente, entre ellos los que se vincularon con el amor y con el tipo de vínculos que elige a la hora de ponerse en pareja. “¿Tenés novio?”, le consultaron en primera medida y su contestación fue tajante: “No”.

Suárez aseguró que no sería capaz de mantener una relación abierta (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

En una siguiente Storie, un usuario le preguntó: “¿Avalás las relaciones abiertas?”. De manera contundente, la China señaló: “Jajaja no soy quién para avalar absolutamente nada. Respeto todo. Creo que yo no podría”, y agregó: “Cuando me enamoro pierdo la cabeza por esa persona y no existe nadie más”.

De este modo, la actriz se desligó de los rumores de un noviazgo con Gram, a pesar de que no dio detalles sobre si existe un vínculo entre ambos. Cabe recordar que en una de las últimas entrevistas que ofreció en la televisión frente a Fernando Dente, la China Suárez brindó detalles de cómo se siente cuando se enamora y lo ejemplificó con su expareja, Thomas Nicolás Tobar -alias Rusherking-.

A pesar de los señalamientos y las dudas sobre su privacidad, la actriz se encuentra enfocada en su futuro como cantante. En uno de los últimos videos que compartió por la plataforma antes mencionada, Suárez publicó un video en la orilla del mar y de fondo colocó su tema: “Desaniversario” junto a emojis de corazones en símbolo de sanación.

La salida nocturna de Rusherking y Mar Lucas, “la doble” de la China Suárez, que alimentó los rumores de romance

A dos meses de su separación de la China Suárez, Rusherking se mostró muy cerca de una morocha, a quien muchos consideran “la doble” de su ex, la española María Lucas Vilar. Luego de que la cuenta de Twitter de El ejército de LAM compartiera una imagen de ellos en la recepción de un hotel de España, los jóvenes compartieron una salida nocturna, pero, esta vez, fue el propio cantante el que publicó la foto en su cuenta de Instagram, lo que alimentó otra vez los rumores de romance entre ellos.

Rusherking compartió en sus redes una foto junto a Mar Lucas Instagram @rusherking

El intérprete de “Perfecta” compartió con sus 4 millones de seguidores una foto de su salida nocturna en España, pero lo que más llamó la atención fue que posó con vaso en mano junto a Rych, parte de la banda 3AM y justamente con Mar Vilar, quien lució una amplia sonrisa. Incluso, además de fotografiarse juntos, los etiquetó en la publicación, lo que intensificó los rumores que apuntan al surgimiento de un nuevo romance.

LA NACION